Advierten de que anemia sigue infradiagnosticada y requiere abordaje individualizado con tratamientos más avanzados

El doctor Agustín Hernández, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El cansancio persistente es uno de los síntomas más habituales en la población, pero también uno de los más infravalorados. En muchos casos puede esconder una anemia no diagnosticada, una patología muy frecuente que sigue sin detectarse con la frecuencia necesaria en la práctica clínica. Los especialistas insisten en la necesidad de no normalizar los síntomas, estudiar siempre la causa y avanzar hacia un abordaje individualizado que incorpora además opciones terapéuticas cada vez más eficaces.

El doctor Agustín Hernández, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Quirónsalud Marbella, ha recordado que la anemia se produce cuando la sangre pierde capacidad para transportar oxígeno.

"La anemia es una situación en la que la sangre pierde capacidad para transportar oxígeno a los tejidos, bien porque hay menos glóbulos rojos o porque la hemoglobina está por debajo de los valores adecuados", ha explicado.

Se trata de una de las patologías hematológicas más frecuentes, especialmente en mujeres en edad fértil y durante el embarazo, lo que la convierte en un problema de salud pública de primer orden, han señalado desde Quirónsalud en un comunicado.

SÍNTOMAS QUE A MENUDO SE NORMALIZAN

La evolución progresiva de la anemia hace que muchos pacientes se acostumbren a sus síntomas. Según el doctor Hernández, "el gran problema de la anemia es que se instala de forma muy lenta y el organismo se adapta, de modo que el paciente acaba pensando que ese cansancio es lo normal".

Entre los síntomas más habituales se encuentran la fatiga persistente, la falta de aire con esfuerzos cotidianos, mareos, palidez o caída del cabello.

El especialista ha añadido un matiz relevante: "Se puede tener ferropenia sin anemia, y ese paciente ya tiene síntomas como fatiga o dificultad para concentrarse".

ESTUDIAR LA CAUSA

Asimismo, ha incidido en que el abordaje debe centrarse no solo en corregir el déficit, sino en identificar su origen. "Hay tres mecanismos básicos: producción insuficiente, destrucción acelerada o pérdidas por sangrado", resume el especialista.

Las causas más frecuentes incluyen menstruaciones abundantes, sangrados digestivos, problemas de absorción o aumento de las necesidades en etapas como el embarazo.

El manejo de la anemia ferropénica ha cambiado de forma notable en los últimos años. El doctor Hernández ha explicado que la evidencia ha modificado la forma de administrar el hierro por vía oral. "No siempre dar más dosis mejora la absorción. De hecho, dar más dosis no significa absorber más hierro; en muchos casos ocurre justo lo contrario", ha señalado.

Por ello, en la actualidad se priorizan pautas más espaciadas que mejoran la tolerancia y la eficacia. Cuando el tratamiento oral no es suficiente o no se tolera, el hierro intravenoso se ha consolidado como una alternativa altamente eficaz.

Las formulaciones actuales permiten administrar dosis elevadas en una sola sesión, con una recuperación rápida de los niveles de hierro y de los síntomas. Así, "el paciente nota el cambio en pocos días: recupera energía y mejora su calidad de vida", apunta el especialista.

Desde unidades especializadas, el abordaje actual permite no solo corregir la anemia, sino devolver al paciente su energía y su calidad de vida.

Así, el doctor Hernández ha insistido en "la importancia de no banalizar la anemia ni sus síntomas": "Cuando algo es tan común, corre el riesgo de banalizarse. Pero la anemia no es banal". Asimismo añade que "detrás de cada ferropenia hay una causa que merece ser estudiada y un paciente al que merece la pena devolverle la energía", ha concluido.