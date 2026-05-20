Afectaciones al tráfico por la finalización de la obra de reasfaltado de la MA-21 en sentido Torremolinos

Archivo - Imagen de archivo de una carretera. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que con motivo de la finalización de la obra de reasfaltado de la MA-21 en sentido de la localidad malagueña de Torremolinos, entre el aeropuerto y el límite con este municipio, se cortará esta vía en horario nocturno, de 23,00 a 06,00 horas, este miércoles y estos próximos jueves y domingo.

Así, en la noche de este miércoles, antes de proceder al corte de la MA-21, se prevén trabajos de reasfaltado del vial de acceso al aeropuerto, por lo que el desvío hacia el aeródromo permanecerá cortado al tráfico en torno a 20 minutos. Durante este periodo, se podrá acceder a través de la MA-21 en San Julián o por la MA-20 y MA-23, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estas actuaciones las ejecutará la UTE Suministros Asfálticos, S.L. - Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., adjudicatarias del contrato de asfaltado de vías de alta densidad de la ciudad de Málaga.

Se recomienda evitar la circulación por este tramo y utilizar la MA-20 o la A-7, tanto para el acceso al distrito Churriana como para los desplazamientos a Torremolinos.

En el caso de utilizar la MA-21 para el acceso a Churriana o centros comerciales que se ubican en el entorno, se ha establecido como itinerario alternativo la MA-23 a la altura del desvío hacia el aeropuerto para incorporarse de forma posterior a la MA-20. En el caso de acceder a Torremolinos desde Churriana, se deberá utilizar como ruta alternativa el Camino del Pilar o la MA-20.

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA EN MA-21

Además, con motivo de las obras de construcción de la red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos que está ejecutando la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), se ha procedido desde este miércoles y durante un plazo aproximado de dos meses a ocupar un tramo de unos 600 metros del carril derecho sentido Málaga, a la altura de la Base Aérea, de forma que la circulación en ese punto queda reducida de tres a dos carriles.

Por otra parte, a partir de este jueves se producirán afectaciones al tráfico en un tramo de la avenida Guerrero Strachan (distrito Ciudad Jardín) con motivo de las obras de conexión desde la tubería de la Viñuela con el depósito de Olletas Alto que Emasa está llevando a cabo para mejorar la garantía de suministro de agua potable.

Desde el jueves hasta el día 29 de mayo, un tramo del carril derecho de la avenida Guerrero Strachan sentido este, antes de la intersección con la avenida Pascueros, permanecerá ocupado, por lo que la circulación sentido este en ese punto pasará de dos carriles a uno.