Afectaciones al tráfico con motivo de la obra de reasfaltado de la MA-21 en sentido Málaga

Archivo - Asfaltado en una imagen de archivo. - GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que, a partir de la noche de este jueves, 7 de mayo, comienzan las obras de reasfaltado de la MA-21 en sentido Málaga, en el tramo entre el límite con Torremolinos y el aeropuerto.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, de 23,00 a 06,00 horas, periodo en el que este tramo de vía permanecerá cortado al tráfico de vehículos, a excepción de las noches de los viernes y los sábados en los que no se trabajará. Se realizará corte total de la MA-21 sentido avenida de Velázquez, a la altura del enlace de Churriana, de modo que se desviará el tráfico hacia la avenida Montserrat Caballé.

Estas actuaciones las ejecutará la UTE Suministros Asfálticos, S.L. - Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., adjudicatarias del contrato de asfaltado de vías de alta densidad de la ciudad de Málaga, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, han señalado que se estima que la ejecución de la obra en este sentido finalice en la semana del 17 de mayo. El plazo podrá variar en función de las posibles inclemencias meteorológicas, ya que no se pueden llevar a cabo trabajos de reasfaltado con lluvia.

Se recomienda evitar la circulación por este tramo y utilizar la MA-20 o la A-7, tanto para ir dirección Málaga desde Churriana como desde el municipio de Torremolinos.

De igual modo, se producirán cortes en la avenida Manuel Fraga Iribarne en Torremolinos en sentido Málaga, para lo cual se ha establecido como itinerario alternativo el ramal de incorporación de la N-340 con la MA-20.