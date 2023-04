Afenes Málaga potencia recuperación en salud mental con un espacio social que reduzca hospitalizaciones en fin de semana

MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Afenes, Asociación de Familiares y Personas con problemas de salud mental de Málaga, ha puesto en marcha un espacio social alternativo para potenciar la recuperación en salud mental y que reduzca las hospitalizaciones en fines de semana, creando redes de apoyo y acciones comunitarias y de convivencia, que respondan a las "necesidades reales" de estas personas y sus entornos.

Este proyecto, denominado 'Quedada: encuentros para compartir, sostenerNOS y acompañarNOS en la recuperación', nace como punto de encuentro para "compartir, sostener y acompañar desde el dialogo, la confianza y el respeto" a las personas "en sus procesos de recuperación en su día a día y que pueda complementar las carencias de recursos actuales del sistema sanitario y social, que muchas veces no llega, no cubre o no se adapta por su propio modelo".

La presidenta de Afenes, Carmen Sibaja, ha indicado que ante la realidad existente la asociación ha puesto en marcha en una primera fase de esta iniciativa un "recurso alternativo social", que se encuentra ubicado en un local en la calle Mariscal de Málaga y que está funcionando los fines de semana, y ha agradecido a la Fundación la Caixa "que ha hecho posible iniciar este proyecto tan necesario e ilusionante".

Según el coordinador de Afenes, David García, la idea es que sea "un punto de encuentro entre personas que cuidan y acompañan a personas, que no se centre en diagnósticos ni visiones médicas, sino que tenga un enfoque muy social y normalizador". "La recuperación es posible y debemos crear y caminar siempre hacia recursos y programas sociales y comunitarios que la faciliten y donde tratemos de dar respuestas inmediatas y rápidas", ha destacado.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que se pretende crear "redes y sinergias que sean inclusivas y estén basadas siempre en las necesidades de las personas" y, además, se busca "apoyarnos y acompañarnos ante situaciones de crisis" que puedan surgir en los fines de semana, "con sostenimiento e intervención telefónica 24 horas y de forma presencial si se requiere con mediaciones familiares".

"La Mariscal es un espacio social en el que nos acompañamos y nos cuidamos, porque la salud mental no puede ser de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes y después solo contar con la hospitalización como única alternativa", ha incidido el coordinador.

Asimismo, Afenes destaca "lo necesario de la comunidad" en este tipo de iniciativas, que suponen "un espacio de encuentro que también nutre a la propia comunidad, porque se van a realizar acciones de convivencia, como grupos de apoyo abiertos, charlas relativas a problemáticas sociales o actividades de creación artística".

"Es un espacio que aporta salud mental", han expresado desde la asociación, indicando que estas actividades "también proporcionan ambientes de encuentro saludables y son beneficiosas para todos".

"Queremos acercar la salud mental a la comunidad y crear redes de apoyo naturales, y por eso este espacio es de cooperación y no se podría hacer sin la presencia y el apoyo del propio entorno", han dicho, apuntando que este proyecto también aúna la red de voluntariado y de experiencia en primera persona de Afenes.