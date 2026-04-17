Gavira (Vox), seguro de que el acuerdo de "sentido común" en Extremadura se trasladará también a Andalucía

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, se ha mostrado convencido este viernes de que el acuerdo de "sentido común" que se ha producido en Extremadura con el PP se trasladará también a Andalucía tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Marbella (Málaga), Gavira ha manifestado que, con motivo de los comicios andaluces, trasladarán en todas las calles, barrios y pueblos de Andalucía el "mensaje de sentido común" que ayer quedó demostrado con el acuerdo de Vox con el PP para el Gobierno de Extremadura. "Un acuerdo que marca las líneas que nosotros queremos trasladar para el próximo Gobierno de Andalucía", ha dicho.

Ha insistido en que, en Extremadura, se ha alcanzado un "buen acuerdo", cuya "línea fundamental es la prioridad de que las ayudas sociales" del gobierno autonómico vayan primero para los extremeños y eso es lo que "queremos también para Andalucía".

Gavira ha señalado que también van a decir a los andaluces que en Extremadura "va a haber menos gasto político, menos subvenciones a los sindicatos corruptos como, por ejemplo, hay en Andalucía, y que va a haber más gasto social, más gasto en atención sanitaria y en educación" y el objetivo de que se resuelva el problema de la dependencia. Ha recordado que, en Andalucía, 7.000 andaluces "han fallecido durante 2025 esperando las ayudas de la dependencia".

"Pues eso en Extremadura se va a corregir y habrá menos gasto político y más gasto social", ha agregado Gavira, quien ha apuntando que en la comunidad vecina, "los impuestos van a ser mucho más bajos". "Vamos a reducir el gasto político y vamos a hacer que los extremeños paguen menos impuestos", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que la defensa del campo que se recoge en el acuerdo de Extremadura es la que quieren trasladar al gobierno andaluz: "Que haya menos placas solares en suelo productivo y que haya más olivos; que haya menos competencia desleal, y que nuestros agricultores puedan trabajar en libertad, sin que un burócrata que está en Bruselas y que no ha pisado un campo en su vida, les diga cómo tienen que faenar su tierra".

"Ese acuerdo de Extremadura que vamos a traer Andalucía en esas políticas de cambio de rumbo y de sentido común", según Gavira, también supone "que haya más seguridad en las calles" con un "control" de la inmigración "ilegal y masiva que genera miedo, intranquilidad e inseguridad". Ha recordado los últimos sucesos ocurridos en Andalucía, como "mujeres violadas o atacadas con machete en mano".

"Estamos hablando de políticas de sentido común, de cambio de rumbo en Andalucía, para que lo mismo que ha sucedido en Extremadura, y que presumiblemente sucederá en Aragón y Castilla y León, pase en Andalucía", ha sentenciado Manuel Gavira, para quien Andalucía "necesita un gobierno que no se dedique a gestionar la herencia socialista ni a vegetar como hace" el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Andalucía, según ha recalcado, necesita un "gobierno que ponga en primer lugar a los andaluces y, en último lugar, a los políticos y a los de fuera".