Aguilar (PSOE) dice estar "perplejo y preocupado" tras la imputación de Zapatero en el caso 'Plus Ultra'

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado estar "perplejo y preocupado de cómo se están llevando las cosas en nuestro país" en relación con la citación como imputado del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el caso 'Plus Ultra'.

Cuestionado al respecto, Aguilar ha dicho que le "sorprende mucho que con casos como los hemos tenido, como 'Gürtel' y 'Kitchen', en los que se ha compartimentado y en ningún caso se ha llevado esa responsabilidad a ningún presidente del Gobierno ni ningún alto cargo del PP", en este caso se haya llegado a la imputación partiendo en un inicio "de una denuncia que presenta un pseudosindicato en base a recortes periodísticos".

En declaraciones a Europa Press, el socialista ha expresado su sorpresa por estar "en una situación tan grave como es la de la investigación de un expresidente del Gobierno" y ha considerado que "hay una evidente utilización política de una institución judicial".

"No me cabe ninguna duda que cuando ese pseudosindicato, en base a noticias periodísticas, pone una querella a un expresidente socialista, lo que está buscando no es, desde luego, la defensa de la justicia ni nada de eso, sino que está buscando tener una repercusión política. A mí no me cabe ninguna duda", ha concluido.