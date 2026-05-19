Aguilar (PSOE) insta a respetar la decisión que tome Sánchez sobre elecciones generales y si coinciden con municipales

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo de la última campaña electoral. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha considerado que hay que respetar la decisión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tome sobre la fecha de las elecciones generales, algo que "solo está en el ámbito de su decisión", y si las hace coincidir con las municipales, que, ha recordado, "tienen ya su fecha fija legalmente". Además, ha dicho no tener claro cuál sería mejor que se celebrara antes si van separadas.

Así, cuestionado por si ve conveniente unir ambos comicios o que vayan por separado, Aguilar ha señalado que "depende del presidente del Gobierno y es un ámbito en el que hay que respetar la decisión que tome. Yo creo que en eso no tenemos que ahora mismo adelantar calendario y máxime en una competencia que es exclusiva del presidente del Gobierno".

En declaraciones a Europa Press ha indicado que "es verdad que en algún momento se puede pensar o se ha podido decir que vayan por separado para que el debate corresponda a cada una de las gestiones; es decir, en las municipales debatimos la gestión de lo local y las propuestas locales y luego las generales a parte para hacer el debate en el ámbito general".

"Eso tiene su sentido o puede tener su sentido", ha indicado Aguilar, quien, no obstante, ha dicho no saber si es mejor "unas antes que otras". "No soy capaz de decir qué podría ser mejor o peor, no soy capaz de decir que es seguro que es mejor que vayan las generales antes que las municipales o al revés", ha expresado.

Al respecto, ha señalado que "si por ejemplo yo soy candidato a una alcaldía y resulta que antes son las generales y hay un mal resultado, pues no voy a las municipales yo con buen animo, con buen espíritu; pero si el resultado es muy bueno, esa es una ola que también me ayuda".

"Entonces, decir con seguridad que es mejor que unas vayan antes que otras, eso no lo tendría nada claro ni sería capaz de pronunciarme", ha señalado el dirigente socialista.

Aguilar ha reconocido que el resultado del PSOE en las elecciones autonómicas "no es bueno", pero cuestionado por qué parte de ellos se puede achacar a la gestión de Sánchez y del PSOE a nivel nacional, ha asegurado que "la razón o el motivo de por qué cada cual va a votar y coge una papel y decide por un partido u otro es imposible de saberla".

"No me cabe ninguna duda que hay gente que vota en estas elecciones, como en todas, en un voto por ejemplo antigobierno central o antigobierno de la Junta; pero es muy difícil saber cuál es la motivación de cada uno de los electores", ha afirmado, recordando que han querido "centrar la campaña en lo que de verdad estaba en juego, que son las políticas que se están aplicando desde el Gobierno de Andalucía y en el daño a los servicios públicos".

Para Aguilar, el no llegar "ni al 20% de votos en Málaga y que el PP nos doble en escaños no es un resultado satisfactorio", pero ha asegurado que "hay algunos datos para la esperanza", poniendo como ejemplo "el incremento de votos que hemos tenido, que supone casi un tercio del incremento del partido a nivel de toda Andalucía" y llegar a casi 150.000 apoyos, o mantener el número de diputados, mientras el PP retrocede.

"Esto no nos consuela, lo único es que nos anima a seguir trabajando y no decaer. Hay que seguir con el trabajo que hacemos durante todo este año y pico que llevamos en la Secretaría General de Málaga", ha aseverado el dirigente socialista, quien ha apuntado que en los resultados negativos "cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad".

Al respecto, ha señalado que "cuando tú tienes un resultado así que además es generalizado es un problema de todo el conjunto del partido" y ha apuntado que él tiene "el mayor grado de responsabilidad en Málaga" como máximo responsable del partido en la provincia. "Es una responsabilidad compartida y escalada la que tenemos todos", ha manifestado.

Cuestionado por si ha pensado en dar un paso al lado o atrás por estos resultados, ha dicho que no y ha incidido en que "es verdad que no es un bueno, no era lo que queríamos y no sirven como excusa", pero ha reiterado que "tienen algunas señales mínimas que hacen ver que hay que seguir trabajando" y que "nos anima a seguir".