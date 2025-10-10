Aguilar (PSOE Málaga): "No puede seguir al frente de la Junta alguien que pone en riesgo la vida de mujeres andaluzas"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en la movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama - PSOE

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este viernes que "no puede seguir al frente de la Junta alguien que pone en riesgo la vida de las mujeres andaluzas".

Así lo ha señalado Aguilar, que ha encabezado la delegación de los socialistas malagueños que han asistido a la concentración ciudadana "por la negligente gestión del Gobierno de Juanma Moreno en el cribado del cáncer de mama".

"Esta mañana estamos aquí acompañando la indignación de tantas y tantas mujeres que se sienten engañadas y maltratadas por el Gobierno de Moreno. No es un error lo que ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama, es una negligencia masiva provocada por el sistema con el que Moreno está maltratando la sanidad pública andaluza", ha asegurado.

Ha incidido en que "tanta privatización tiene estas consecuencias, tiene estas negligencias". "Es necesario que se asuman las responsabilidades políticas que corresponden. No puede seguir al frente de la Junta alguien que maltrata así y que pone en riesgo la vida de tantas miles de mujeres andaluzas", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha valorado el "éxito" de la concentración y ha incidido en que lo que "vienen a pedirle a la Junta, y en concreto, al presidente es que ya está bien de mentiras, que el cribado del cáncer es solo la punta del iceberg; se está jugando con las vidas de la gente, y lo que se ha puesto de manifiesto es que las privatizaciones en el sistema sanitario tienen consecuencias", ha sostenido.

Ha agregado que "son más de 2.000 mujeres las que están diagnosticadas y que no han sido informadas y, por tanto, aquí hay una responsabilidad masiva". "No se termina con la dimisión de la consejera de Salud, aquí hay una responsabilidad de que en los últimos años se ha privatizado la sanidad pública y el máximo responsable es Moreno", ha concluido.

Por su parte, la responsable socialista de asuntos sanitarios, Carmen Martín ha agregado que "esto no es un error, no es un fallo, estas son las políticas de Juanma Moreno Bonilla que desde que llegó a la Junta de Andalucía le ha quitado dinero a la sanidad pública para dársela a la sanidad privada y de camino desmantelar de manera progresiva la sanidad pública".

"Y esto que está ocurriendo con este escándalo de estas mujeres del cribado de cáncer de mamá es la consecuencia de quitarle dinero a la sanidad pública para dársela a la sanidad privada y hacer negocio con sus amigos", ha apostillado.