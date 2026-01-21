Air Europa incluye 30 frecuencias aéreas más en la conexión Madrid-Málaga desde este sábado al 2 de febrero

Archivo - Avión de Air Europa. - AIR EUROPA - Archivo

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Air Europa incluirá desde este sábado, 25 de enero, y hasta el lunes 2 de febrero 30 frecuencias más en la conexión Málaga-Madrid, lo que supone en total 10.800 plazas; una decisión que se toma tras el accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) y que afecta a la línea de alta velocidad entre ambas capitales.

Así lo han informado a Europa Press desde la aerolínea, al tiempo que han explicado que el aumento en el número de los vuelos varía según el día, pero en total se llegará a icluir 30 frecuencias más hasta el 2 de febrero.

Air Europa ya ha venido ampliando desde este pasado lunes el número de vuelos extra por trayecto entre los aeropuertos de Málaga y de Madrid a raíz del accidente debido a que se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en alta velocidad entre Madrid y Andalucía.