Alba (Por Andalucía): "Si los ricos usaran el transporte público sería una prioridad para Moreno"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, y el Secretario de Movilidad de la FSC-CCOO de Andalucía, Juan Vicente Pomares - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha asegurado este lunes que "si los ricos usaran el transporte público sería una prioridad para Juanma Moreno", presidente de la Junta.

Así lo ha señalado tras mantener una reunión con CCOO y con profesionales y personal técnico del sector del transporte. "Hemos mantenido un encuentro muy fructífero sobre la situación de la movilidad y del transporte público en Andalucía y en particular en la provincia de Málaga. Y es que hay que escuchar a quién sabe, a quien tiene soluciones y a quien conoce los problemas, y nadie recoge mejor las fortalezas y las necesidades del transporte público que sus propios trabajadores y trabajadoras".

Alba ha criticado "la falta de inversión y de planificación responde a un modelo que no prioriza a las familias trabajadoras, que son las principales usuarias del transporte público".

"Si quienes tienen más recursos o los turistas con alto poder adquisitivo usaran autobuses, metro o cercanías, su fortalecimiento sería una apuesta segura para el Partido Popular. Pero como lo usa la gente trabajadora, no se prioriza".

De igual modo, el candidato de Por Andalucía ha criticado que desde el Partido Popular "lloran por la obra del AVE para escurrir el bulto, para evitar asumir la responsabilidad de la pésima situación de la movilidad y del transporte público en Andalucía".

"Y es que no hay una apuesta por el transporte público porque lo usan las familias trabajadoras, por esto para nosotras es tan importante cambiar radicalmente las políticas de transporte en Andalucía y en la provincia mientras que PP y PSOE se dedican a jugar al ping pong de la responsabilidad para no hablar de lo importante y desviar el foco sobre las responsabilidades de cada uno", ha apostillado.

Asimismo, ha subrayado que "la realidad es que en la actualidad, tenemos una red ferroviaria frágil y una falta de vertebración, lo que tiene que ver con un modelo de movilidad en ferrocarril desequilibrado y centrado en la alta velocidad, es decir, en la conectividad radial con Madrid".

Como ejemplo, Alba ha puesto el foco en que "los datos nos dicen que en las últimas cuatro décadas se ha invertido en AVE quince veces más que en cercanías".

"No es solo una cuestión de infraestructuras y no es solo una cuestión solo de poner en marcha medidas en la lucha al cambio climático, es, ante todo, la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad para liberar tiempo a nuestra gente y superar la fractura territorial que se genera por los problemas de movilidad", ha dicho.

Para esto, ha continuado, "se debe hacer con una política integral que refuerce la red de transporte, empezando por lo que está en el marco de las competencias autonómicas, extender la gestión pública autonómica del transporte interurbano y de cercanías y, obviamente, fomentar su uso y garantizar su acceso a toda la ciudadanía a través una política de precios en la que se prime el derecho al transporte por encima del negocio.

En este punto, Alba ha manifestado que "desde Por Andalucía vamos a incentivar el uso del transporte público, y para garantizar su acceso, planteamos la creación de una tarifa plana de transporte autonómico, de modo que se pueda acceder a los autobuses interurbanos de la provincia, al metro y a toda la red de transporte público, sea de quien sea la competencia, por un euro al día".

Por último, Alba ha señalado una segunda medida que "es muy importante que se esté siempre pendiente de quienes hacen que las cosas funcionen, que son los trabajadores y las trabajadoras. Que tengan convenios colectivos en condiciones y una buenas condiciones es clave para que el sistema funcione. Y en esto es importante la desprivatización del sector del transporte".

"Moreno está llevando la privatización a todos los sectores, como puede ser la sanidad, la educación o la propia vivienda. Y aquí, en el sector del transporte, Moreno y el Partido Popular abren campo a que grandes empresas y grandes fondos de inversión se hagan cargo también de este sector para ir llenando sus cuentas bancarias a costa de la precariedad de las plantillas de trabajadores y trabajadoras", ha concluido.

