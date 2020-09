El alcalde de Casabermeja (Málaga) relaciona la reyerta con la okupación de viviendas en el municipio

Defiende que el Ayuntamiento "tiene que tomar cartas en el asunto porque no puede permitir que la imagen sea esta"

CASABERMEJA (MÁLAGA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Casabermeja, José María García, ha afirmado que la reyerta ocurrida este pasado martes en la localidad tiene que ver con personas que han okupado viviendas. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido, ya que, además, dos personas resultaron heridas.

El regidor, en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, ha detallado que el Consistorio está trabajando en relación con la okupación ilegal: "Llevamos trabajando desde hace un año, prácticamente lo que llevamos en Gobierno, con este problema, puesto que nos lo han trasladado, en multitud de ocasiones, los propios vecinos por temas de convivencia, por situaciones que se generan poco deseadas".

Es más, ha explicado que, actualmente, se están tapiando viviendas de las entidades bancarias "para evitar que las okupaciones vayan a más". En concreto, ha señalado, de 12 viviendas el banco tiene ocho y el resto son "de empresas, que, fruto de la crisis, se quedan sin terminar, no tienen papel legal, no tienen primera ocupación, no tienen suministros, no tienen absolutamente nada y estamos actuando para corregir la situación, evitar que se sigan okupando viviendas y evitar los problemas vecinales fruto de estas okupaciones".

Asimismo, ha detallado que pudo ver la pelea, precisando que recibió unos audios que advertían de que había una persona, presuntamente, "con un palo y un cuchillo, que iba a la entrada del pueblo, que es donde se sitúa el establecimiento donde tuvo lugar la refriega".

"Yo pasaba con el coche por la calle, los vi llegar y también la refriega exterior", ha indicado, añadiendo que "vi lo que pasó en la puerta del bar, por lo que avisé a la Guardia Civil, que estaba estacionada en el llano de entrada al pueblo".

Asimismo, ha continuado García, "allí se desarrollaron los acontecimientos", aludiendo al vídeo que circula por las redes sociales en las que se puede ver la pelea. "La gente se refugió dentro del bar y la propietaria intentó cerrar la puerta para que las agresiones no fueran a más".

"Los agresores salieron corriendo, eran cinco hombres y siete u ocho mujeres", ha explicado el alcalde, que ha añadido que cuando apareció la Guardia Civil "habían desaparecido". Los agentes, tras establecer los controles, localizaron a uno de los implicados pasadas las 01.00 horas, entrando en la vivienda okupada.

Por su parte, una familiar de uno de los heridos, que ha reconocido que vive en una vivienda okupada, ha defendido que trataron de protegerse y se defendieron, ya que, según ha dicho, fueron agredidos tras confundir a su familiar con otra persona.

Al respecto, el alcalde ha dicho que "la realidad es que ellos llegaron allí, hubo una discusión, se volvieron y fueron otra vez estos cinco hombres y las mujeres; y la realidad es que los que acecharon por la espalda el botellazo fueron ellos".

"Si tiramos de sentido común, si me han agredido y soy inocente yo no salgo corriendo cuando llega la Guardia Civil", ha ejemplificado, señalando que los efectivos del instituto armado tardaron "un minuto en llegar porque estaban estacionados a cien metros, en otra calle". "El hecho de dar un botellazo, herir a alguien, en el vídeo lo podemos comprobar, salir corriendo y desaparecer del pueblo muy normal no es", ha abundado García.

"Queda patente y para muestra un botón, tenemos las imágenes, más lo que vimos, yo personalmente, están los testigos y yo no tengo problemas en hablar, las cosas hay que aclararlas y tomar cartas en el asunto, lo que no se puede es permitir que un pueblo tranquilo como el nuestro, que destaca por su gastronomía, su turismo, por su buena gente... no podemos permitir que esto lo empañe", ha enfatizado el regidor.

"Tenemos muchas más cualidades que temas negativos y eso hay que ponerlo en valor", ha defendido, por lo que "el Ayuntamiento tiene que tomar cartas porque no puede permitir que la imagen sea esta cuando es un hecho puntual".

Por otro lado, cuestionado sobre el problema de la okupación, el alcalde ha vuelto a recordar que se han llevado a cabo reuniones vecinales desde hace un año y "los problemas que están surgiendo en el pueblo son patentes, están ahí, incidiendo en los intentos "que estamos haciendo por solucionar la situación actual; el tapiado es una prueba de ello". "Que se pelearan y refugiaran aquí corriendo es otra prueba de ello", ha insistido. A su juicio, "no podemos permitir que se siga repitiendo" los hechos.

Sobre la situación de las personas que han okupado viviendas, el alcalde ha dicho que son viviendas que no están finalizadas, no tienen primera okupación y, por tanto, no tienen accesos a suministros: "Ya tenían esa situación antes de que la okuparan".

De igual modo, ha aludido también que están los Servicios Sociales y también el registro para el acceso a la vivienda, que tiene un procedimiento: "Lo que no puede ser es que prime la patada en la puerta".

"No puede primar cometer un hecho delictivo puesto que hay herramientas", ha sostenido, aclarando, además, que "el pasado lunes se repelió por parte de la Guardia Civil tres intentos de forzar puertas de particulares en el casco histórico del pueblo".