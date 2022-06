El alcalde de Estepona (Málaga) se disculpa por aludir por su mano vendada a la violencia de género en un mitin

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), ha pedido disculpas este viernes por un comentario en el que ha hecho alusión a la violencia de género y su mano vendada durante un mitin celebrado en su localidad por las elecciones autonómicas y donde ha intervenido también el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido", ha publicado el alcalde en su cuenta personal de Twitter.

Con respecto a las declaraciones realizadas durante su intervención, García Urbano ha dicho lo siguiente haciendo referencia a su mano vendada: "No entro en muchas explicaciones, pero algunos me han visto la mano así. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer".