El alcalde de Málaga incide en una política informativa mejor respecto a las obras del AVE directo

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a incidir este jueves en una política informativa mejor respecto a las obras y reapertura del AVE directo de Málaga y Madrid, ya que "la sociedad es madura y puede entender que una cosa tarde", por lo que ha incidido en que "se explique bien y a tiempo".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha insistido en "una política informativa mejor; la sociedad es madura y puede entender que una cosa tarde dos meses, tres, lo que sea necesario", por lo que ha reiterado que "se explique bien y se explique a tiempo, no que se vayan haciendo anuncios sucesivos que no te permiten entonces programarte con tiempo". "Eso es lo que es fundamental", ha agregado.

Por otro lado, en relación con los daños que produzca en la economía, De la Torre ha dicho entender que "este tema ha sido producido por las borracas sucesivas" y ha aludido a las medidas que se adoptan en el Consejo de Ministros para ayudar a las empresas afectadas por los daños", pidiendo que se incluya "este aspecto, no solamente lo directamente por el agua, sino indirectamente, cuando una infraestructura no ha sido capaz de soportar esa inclemencia de las borrachas sucesivas". "Había una fragilidad en este caso que ha tenido ese efecto", ha sostenido.

Por último, De la Torre ha aludido también a las ayudas estatales y las que autonómicas y "que puedan ser utilizadas por quienes demuestren que hay esos daños". "¿Para qué vamos a debatir con bolas de cristal de unos y otros qué es lo que vale? Que se vea a posteriori", ha señalado y ha reiterado que "eso tranquilizará a todos si se dice de esa manera", ha concluido.