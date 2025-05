El alcalde de Málaga propone pisos de entre 35 y 45 metros cuadrados para alquiler temporal "barato"

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este jueves de que se está avanzando para impulsar "algunos centenares" de pisos de entre 35 y 45 metros cuadrados sobre terrenos de equipamiento para alquiler temporal "barato" y que serían para "gente que está en el inicio de su vida profesional, de su vida familiar, de su vida, vamos a decir, también de alojamiento".

Así lo ha señalado De la Torre, que ha participado este jueves en la visita a las obras de las 530 viviendas protegidas en alquiler que promueven Ayuntamiento y Lagoom Living en el sector Universidad.

En su atención a medios, ha recordado que "el gran desafío" es "tener suelo finalista pronto" y "en eso estamos, por nuestra parte, avanzando". Así, ha valorado la gestión que lleva a cabo el Consistorio.

De igual modo, también ha recordado que el Ayuntamiento se ha adherido al decreto de la Junta, para que "se pueda acelerar la tramitación". "Es clave ese tema, que haya una tramitación ágil por nuestra parte, ágil por la autonomía, para llegar a tener un suelo finalista rápido, pronto, para poder tener más suelo donde se puedan hacer más viviendas con ese componente social, tanto en venta como en alquiler".

Así, ha dicho que "ese decreto es el que nos permite, por otra parte, incrementar, los que no estén todavía muy avanzados, el número de VPO" y luego también "poner suelo de equipamiento, que estamos ahora en el análisis de qué parcelas podemos poner, lo tenemos muy avanzado, para sobre esos suelos poder hacer viviendas, nosotros hablaríamos de 35 a 45 metros cuadrados, para que sean más baratas todavía, por el tamaño, para que sean como temporales en el alquiler".

Ha detallado que "no es para muchos años, sino a lo mejor siete años, es lo que está estudiando, para que gente joven pueda tener una vivienda barata, muy barata, mientras va su economía fortaleciéndose para tener una vivienda algo más cara, más grande, o pasar a la compra también", ha explicado.

Sobre estos minipisos, ha precisado que son pisos en los que "no va a estar ahí toda tu vida" sino que sirve para una etapa, como, por ejemplo en la juventud, para una persona sola o para un matrimonio con máximo un hijo o sin hijos. En suma, "para gente que está en el inicio de su vida profesional, de su vida familiar, de su vida, vamos a decir, también de alojamiento".

En relación con cuántos serían, ha dicho que "saldrán algunos centenares", pero "la cifra yo no la puedo decir hasta que no se sepan las parcelas, que no son necesarias de equipamiento educativo ni de equipamiento de otro tipo de salud, etcétera, y, por tanto, sean disponibles, de acuerdo con el decreto, en el plano social de vivienda".

A su juicio, "es una idea muy buena". "Me alegra de que la comunidad autónoma se haya unido a esta propia idea y haya impulsado la cuestión, porque nos permite contar con un suelo ya terminado, que no hay que tramitar, que está listo, tiene servicios", insistiendo en que "tiene un carácter temporal".

Por otro lado, cuestionado por si a esos suelos finalistas se podrían incorporar los terrenos en los que se iba a ubicar la Expo, De la Torre ha aludido a que "estamos en una negociación con Sepes para que pase a ser privado para poder plantear una post-Expo sin Expo".

"La post-Expo siempre he explicado que era lo importante, la Expo duraba tres meses, lo importante era que después, durante años, décadas, siglos, pudiera haber algo dedicado a la sostenibilidad de las ciudades, en tema de movilidad, de eficiencia energética, de residuos, que es un gran desafío que tenemos", ha abundado.

Al respecto, ha incidido en "crear un mecanismo donde la enseñanza, la innovación y el emprendimiento esté orientado para ello; crear como una gran incubadora aceleradora de iniciativas empresariales con un potente mecanismo de educación de primer nivel". "Es muy bonito, muy difícil de hacer, pero queremos hacerlo", ha concluido.

PSOE

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha rechazado la "última ocurrencia" de De la Torre: "La solución a la falta de viviendas no puede ser la construcción de infraviviendas".

"Los jóvenes y las familias lo que necesitan son respuestas contundentes, no minipisos de alquiler", ha señalado Pérez y ha añdido que "el último año, por la permisividad de la especulación, por la falta de compromiso de Paco de la Torre a la hora de construir viviendas de VPO y por las 13.000 viviendas de uso turístico que hay en la ciudad, nos ha llevado a esta situación". Por tanto, el grupo municipal socialista ha rechazado "tajantemente la última ocurrencia" del regidor.