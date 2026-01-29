La alcaldesa de Mijas (Málaga) alerta al Gobierno de "numerosos desperfectos" en la A-7 y del "peligro para movilidad"

Desperfectos en la A-7 a su paso por el municipio de Mijas. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, para alertarle del "preocupante estado del firme de la A-7 a su paso por el término municipal, concretamente en los tramos de Faro de Calaburras, La Cala y El Chaparral".

En su escrito, la regidora alerta de "un deterioro evidente de la infraestructura, agravado por los últimos temporales, con profundos socavones que generan gran preocupación entre los miles de usuarios diarios de la vía, una preocupación que el Ayuntamiento hace suya", han informado en una nota.

Mata solicita que se dé traslado "urgente" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "ante el claro peligro que suponen los baches, de los que se ha desprendido material aportado en anteriores parcheos por las lluvias caídas y el constante paso de vehículos".

"Son muchos los vecinos que directamente y a través de los perfiles del Ayuntamiento de Mijas en redes sociales trasladan su inquietud e inseguridad", continúa el texto, en el que la regidora plantea la necesidad de una "ejecución urgente de trabajos que permitan reponer el firme y dar así solución a un problema que es grave".

En este sentido, Mata recuerda que la movilidad "es uno de los principales déficits estructurales de la Costa del Sol occidental" y también que "a la ausencia de un tren litoral se suma que la autopista de peaje AP-7 es la más cara de España por trayecto".

En este sentido, la carta recuerda que dicha autopista "no sólo no se bonifica, sino que con el arranque del año 2026 ha sufrido un incremento en el coste del peaje superior al 3%, lo que impide a miles de usuarios utilizarla con regularidad".

Por todo ello, la alcaldesa recuerda que "el trabajo, la conciliación familiar y el ocio se ven perjudicados de manera notable por la falta de alternativas de movilidad; y ahora, además, el trayecto en la A-7 por gran parte del término municipal de Mijas resulta inseguro".

Por último, Mata califica de "alarmante falta de mantenimiento" la razón de que la carretera esté en la situación actual, y ofrece la colaboración del Ayuntamiento de Mijas "en todo lo concerniente a la seguridad vial y la movilidad para mejorar la vida de los ciudadanos".

TEMPORAL

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han señalado que el temporal de lluvia y viento que se ha sucedido en los últimos dos días en Mijas se ha saldado con una veintena de incidencias, en especial caída de árboles y desprendimientos.

Así, han precisado que desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Mijas, Parques y Jardines y Servicios Operativos han trabajado "para resolver todos los desperfectos que no han provocado daños personales, solo materiales".

En lo que se refiere a la caída de árboles, estos se han sucedido en Mijas Pueblo, Las Lagunas y Calahonda, además de en la avenida Esmeralda y en La Cala. Fue necesaria la intervención ya que estos suponían un riego para la circulación y el tránsito de personas.

Asimismo, se realizaron actuaciones por la caída de carteles publicitarios, una farola y un muro, que afectó a un vehículo; así como por el desprendimiento de una carpa, una pérgola y una cornisa. En dos viviendas se sucedieron la caída de un techo, mientras que en la otra fue necesario achicar agua.

El concejal de Bomberos y Protección Civil, Francisco Jerez, ha subrayado que la coordinación entre los distintos servicios municipales "ha sido clave para dar una respuesta rápida y eficaz ante un episodio meteorológico adverso que ha generado numerosas incidencias en distintos puntos del municipio".

En este sentido, ha destacado que desde el primer momento se activaron los protocolos de actuación para garantizar la seguridad de vecinos y conductores, priorizando aquellas intervenciones que suponían un riesgo para las personas, y ha puesto en valor "la profesionalidad y el compromiso de todos los efectivos implicados.

Por su parte, el edil de Servicios Operativos y Parques y Jardines, Daniel Gómez, ha informado de que hubo numerosas incidencias que se tuvieron que atender, "pero que por la rapidez de la intervención no fueron a más, entre ellas muchos árboles caídos en vías que obstaculizaban el tránsito normal de los vehículos y a las cuales se le dieron preferencia".