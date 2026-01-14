Algarrobo inicia las fiestas de San Sebastián, con reconocimientos a Afadine, Proyecto 675 y María del Carmen Navas

El vicepresidente de la Diputación de Málaga Cristóbal Ortega y la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, han presentado la programación de esta fiesta, declarada de Singularidad Turística por la institución provincial - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El municipio malagueño de Algarrobo rinde homenaje este fin de semana a su patrón, San Sebastián, con un amplio y variado programa de actividades, que se cerrará el martes 20 de enero con la entrega de los XVII Premios 'Villa de Algarrobo', con los que este año se reconoce a la Asociación de Familiares de Personas con Diversidad Funcional y Necesidades Especiales (Afadine); al Proyecto 675, impulsado por los exjugadores de baloncesto Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, y a María del Carmen Navas Guerrero, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez.

El vicepresidente de la Diputación de Málaga Cristóbal Ortega y la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, han presentado la programación de esta fiesta, declarada de Singularidad Turística por la institución provincial. También han estado presentes miembros del grupo parroquial de San Sebastián, que colabora en la organización de esta celebración, al igual que la parroquia de Santa Ana del municipio.

Cristóbal Ortega ha destacado la importancia de este tipo de celebraciones, que "ayudan a mantener y a dar a conocer las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos". Además, ha recordado que estas fiestas constituyen una buena oportunidad para dinamizar las economías locales, ya que se espera una gran afluencia de visitantes procedentes de otros puntos de la provincia.

Natacha Rivas, por su parte, ha señalado que esta fiesta se configura como "una jornada de convivencia entre los vecinos, un día en el que el pueblo también abre las puertas a todo el que quiera venir a visitarnos". Además, ha destacado la relación de fe, tradición y cultura que mantiene Algarrobo con su patrón, San Sebastián, a quien "se le venera y se le pide agua, sardinas y boquerones", en referencia a la tradición agraria y pesquera del municipio.

Tras el traslado de la imagen de San Sebastián desde la Ermita hasta la Parroquia de Santa Ana el pasado 9 de enero, este sábado día 17 tendrán lugar las actuaciones de Mecamela y de DJ Luigy en el parque de la Escalerilla a partir de las 23.00 h y 0.30 horas, respectivamente.

Al día siguiente, el domingo 18 de enero, las actividades comenzarán a las 12.00 horas con un pasacalles de una panda de verdiales y continuarán con bailes amenizados por Onda Sonora. Cortijo Paco pondrá las migas en un almuerzo en el que también habrá degustaciones gratuitas de vino.

Por la tarde se sucederán los bailes amenizados por Miguel Botana y Onda Sonora, y las actuaciones de Dany Cantos Company. Todo el programa se desarrollará en el parque de la Escalerilla. Tanto el sábado como el domingo habrá conexiones gratuitas por autobús desde Mezquitilla, Algarrobo Costa y Trayamar.

El martes 20 de enero, en el salón de actos del Ayuntamiento, se celebrará la entrega de la XVII edición de los premios San Sebastián 2026 'Villa de Algarrobo', galardones con los que se distingue la labor y la trayectoria de personas y colectivos en los ámbitos local, comarcal y provincial. En este sentido, la alcaldesa ha afirmado que "los valores de entrega y valentía de nuestro patrón son la base de lo que queremos transmitir con nuestros premios".

En el ámbito provincial, se reconocerá la labor de Proyecto 675, impulsado por los exjugadores de baloncesto Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, que utilizan el deporte como herramienta de transformación social, especialmente con niños, adolescentes y personas con diversidad funcional.

En el comarcal, se premiará a Afadine, la Asociación de Familiares de Personas con Diversidad Funcional y Necesidades Especiales, integrada por familias con hijos con diversidad funcional. Fundada hace más de 20 años, esta entidad se ha convertido en la voz de quienes no pueden expresarse, defendiendo la inclusión, la empatía y la igualdad de oportunidades para todas las personas

Y en el ámbito local se distinguirá a María del Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez. Natural de Algarrobo, es una de las mujeres más influyentes en el sector pesquero andaluz y nacional. Su trabajo incansable en defensa de la igualdad y modernización de las cofradías de pescadores la ha convertido en una figura clave y en un referente en todo el país.

Las fiestas se cerrarán con una misa en la parroquia de Santa Ana el martes 20 de enero a las 18 horas y, a continuación, la procesión de San Sebastián.