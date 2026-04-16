Alhaurín el Grande lleva a Madrid una nueva campaña turística que reivindica su singularidad como destino de interior

Concierto de Clara Montes en la presentación de una nueva campaña turística de Alhaurín el Grande en Madrid. - AYTO. ALHAURÍN EL GRANDE

MADRID/MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha presentado este pasado miércoles en el Ateneo de Madrid su nueva campaña turística, 'Volverás en primavera', con la que el municipio quiere reforzar su proyección nacional y reivindicar su singularidad como destino de interior en Andalucía.

La jornada ha reunido a representantes del sector turístico, cultural, gastronómico y agroalimentario, así como a entidades colaboradoras, en una cita concebida para mostrar "la identidad, la autenticidad y la capacidad de atracción de Alhaurín el Grande" y que ha contado con la actuación de la cantante Clara Montes y la proyección de un vídeo promocional.

Con esta presentación en Madrid, Alhaurín el Grande proyecta una imagen de destino "basada en la autenticidad, la belleza de lo cercano, la excelencia del producto local, el patrimonio cultural y la capacidad de ofrecer al visitante una experiencia completa y memorable".

De hecho, durante la apertura del acto, el alcalde, Anthony Bermúdez, subrayó que el municipio es un lugar que "no se visita, se vive", e invitó a los asistentes a descubrir no solo un destino, "sino una experiencia vinculada a los perfumes de la tierra, la luz que acaricia sus calles, los colores de sus rincones, la calidad de su gente y los sabores que cuentan historias".

Además, destacó la capacidad del municipio para "conservar intacta su esencia", pese a su cercanía con Málaga y la Costa del Sol, y lo definió como un enclave donde pervive "la tranquilidad de la vida auténtica" y el ritmo pausado de lo verdadero.

El alcalde reivindicó también el valor diferencial de Alhaurín el Grande "como referente gastronómico del interior malagueño" y puso el foco en productos como el tomate Huevo Toro; la alcachofa; la acetuna aloreña; los quesos; la miel; los dulces y el aceite, vinculados a una cultura culinaria "honesta, arraigada al territorio y a la identidad local".

Con la campaña 'Volverás en primavera', Alhaurín el Grande se presenta ante el público nacional "como un destino que combina autenticidad, tradición, paisaje, excelencia gastronómica y dinamismo cultural, consolidando una propuesta turística con personalidad propia y vocación de futuro".

Así, en esta primera parte del acto, Francisco Serón, CEO de Tour 10, defendió que Alhaurín el Grande tiene "motivos más que suficientes para brillar con luz propia", apuntando a "su riqueza sociocultural, su belleza natural y una gastronomía de gran nivel".

Serón puso, además, el acento en el carácter "cercano" de sus habitantes y en una cualidad que, a su juicio, "distingue al municipio: la capacidad de ofrecer al visitante un lugar donde el tiempo pasa más despacio, algo cada vez más valioso para quienes buscan autenticidad en sus viajes".

María Jesús del Llano, técnica municipal de Turismo y Cultura, explicó que esa autenticidad se traduce en una oferta concreta articulada en torno a diez experiencias turísticas a lo largo de todo el año. Entre los principales recursos destacó la Casa Museo Antonio Gala, el casco histórico, el Arco del Cobertizo, la Sierra de Mijas, las ermitas cofrades, el Molino Morisco, el Museo del Vino, el Museo del Aceite y el del pan, así como propuestas ligadas al golf, al patrimonio, a las tradiciones y a la vida local.

También recordó el peso de celebraciones como la Semana Santa, la Fiesta de la Cachorreña y las jornadas gastronómicas del Tomate Huevo Toro dentro del calendario de atractivos del municipio.

En representación del sector del alojamiento turístico intervino Juan Cubo, CEO de Cubo's Holiday Homes y presidente de AVVAPro, quien puso en valor la evolución experimentada por Alhaurín el Grande en los últimos años en materia de alojamiento turístico. Según señaló, el municipio cuenta ya con más de 4.500 plazas de alojamiento, apuntando a "una lógica de crecimiento vinculada a la calidad, la profesionalización y la convivencia entre turismo e identidad local".

Cubo defendió que Alhaurín el Grande no compite con el turismo de sol y playa, sino que "lo complementa desde una posición estratégica en el interior de la provincia".

GASTRONOMÍA

La segunda parte del acto sirvió para profundizar en la dimensión gastronómica y agroecológica del municipio. Fernando Valmaseda, presidente de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, destacó que Alhaurín el Grande es uno de los socios fundadores de esta iniciativa nacional, centrada en vertebrar el territorio a través de la unión entre turismo, gastronomía, producto local, tradiciones y patrimonio.

A continuación, José Carlos García, agricultor y presidente de la Asociación de Productores de Tomate Huevo Toro, puso el acento en la tradición agrícola de la localidad y del Valle del Guadalhorce, vinculada históricamente al agua, a las huertas y a una gran diversidad de cultivos.

Durante su intervención, reivindicó el valor del tomate huevo toro como producto recuperado y convertido en referencia gastronómica, así como la singularidad de la aceituna aloreña y de otros cultivos autóctonos del territorio.

García subrayó también la importancia del proyecto de biodistrito del Valle del Guadalhorce, entendido como "una herramienta de cooperación en torno a la agroecología, la sostenibilidad y la protección del paisaje agrario como parte esencial de la identidad turística del destino".

Uno de los momentos más significativos del acto llegó con la intervención de Francisco Moreno Crespo, presidente de la Fundación Antonio Gala, que recordó el profundo vínculo del escritor con Alhaurín el Grande y relató cómo Gala quedó profundamente impresionado por la finca Los Naranjales, después rebautizada como La Baltasara, lugar en el que escribió buena parte de su obra poética, dramática y narrativa, y que convirtió en uno de sus grandes espacios de creación y retiro.

En este contexto, el alcalde anunció la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Antonio Gala, destinado a reforzar la colaboración cultural entre ambas entidades. Entre las iniciativas previstas figura la estancia de dos residentes de la Fundación Antonio Gala en Alhaurín el Grande para desarrollar durante un mes su proceso creativo en La Baltasara, espacio estrechamente ligado a la memoria del autor.

La jornada concluyó con la proyección del vídeo promocional de la campaña, dirigido por Emilio Ruiz Barrachina, y con la actuación de Clara Montes, quien ha aportado su voz a esta pieza audiovisual.

Durante su intervención final, el alcalde explicó que el origen del lema 'Volverás en primavera' surgió precisamente a partir de una actuación de Clara Montes en La Baltasara, cuando interpretó una canción con letra de Antonio Gala. "A partir de aquel momento comenzó a tomar forma una idea que ha terminado convirtiéndose en el eje emocional y narrativo de la nueva campaña turística del municipio", ha dicho.

En el concierto, Clara Montes interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas, abriendo la actuación con 'Hoy vuelvo a la ciudad enamorada' y continuando con temas como 'Volé' o 'Recuérdame en alta mar'. La artista cerró su actuación con 'Volverás en primavera', canción interpretada para el vídeo promocional presentado durante el acto, reforzando así el mensaje emocional y evocador de la campaña.