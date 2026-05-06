Alrededor de 1.000 deportistas de todo el país participarán en la Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey 2026

Presentación de Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey 2026 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un millar de ciclistas llegados de todo el país participarán el próximo domingo, 10 de mayo, en la quinta edición de la Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey.

Organizada por el Ayuntamiento del municipio malagueño de Coín y el Club Ciclista Coín, con el impulso de la Diputación de Málaga, la prueba volverá a contar con un itinerario circular de 120 kilómetros con salida, 1.800 metros de desnivel positivo y meta en Coín.

De este modo, pasará por otros once municipios como Alhaurín El Grande, Cártama, Álora, Pizarra, Ardales, Casarabonela, Yunquera, El Burgo, Tolox, Alozaina y Guaro.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde de Coín, Francisco Santos y el presidente del Club Ciclista Coín, Cristóbal Muñoz. También se ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación y edil en el Ayuntamiento de Coín, Cristóbal Ortega y de representantes municipales de los pueblos por los que pasa la prueba.

Rosas ha explicado que "la ruta es una ventana a los impresionantes paisajes del interior de la provincia de Málaga, donde el disfrute del entorno desde el respeto es primordial". "Sin olvidar que será un foco de atracción turística para Coín y para el entorno del Guadalhorce", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Coín, Francisco Santos, ha incidido en que se trata de una de las pruebas deportivas más importantes del año en el municipio. "Un reto que nació hace cinco años, teniendo en cuenta el amor al deporte y sobre todo al de dos ruedas", ha explicado. Además, ha destacado "lo espectacular" del recorrido, sobre todo ahora tras las lluvias.

Al respecto, Cristóbal Muñoz, ha explicado que esta carrera es un esfuerzo colectivo, por lo que ha agradecido el apoyo de los 12 alcaldes de los municipios por los que discurre la prueba y a la Diputación.

"Se trata de una prueba y herramienta de promoción turística de primer nivel, que recorre historia y la belleza del Valle del Guadalhorce, la verticalidad del entorno del Caminito del Rey y respira la pureza del paraje natural de la Sierra de las Nieves, posicionando a la comarca en el mapa del turismo activo", ha añadido.

El cicloturismo es una modalidad ciclista que aúna los elementos de un reto deportivo y de una experiencia en grupo. Rosas ha explicado que la Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey tenía previsto celebrar su primera edición en 2021, pero la pandemia obligó a retrasar su debut hasta 2022.

Por último, han recordado que la primera edición fue "un éxito", que reunió a 500 participantes y la organización recibió muy buenas críticas. Desde entonces, la prueba no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 750 participantes en la segunda edición, y el millar en la tercera, cuarta y quinta edición.