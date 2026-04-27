El ámbito médico-sanitario protagoniza el calendario de Fycma en mayo con tres eventos especializados

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MÁLAGA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ámbito médico-sanitario encabeza en mayo el calendario profesional del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, que congregará a más de 4.200 profesionales de distintas disciplinas en tres eventos especializados de alcance nacional e internacional.

Estos congresos concentrarán en el recinto propuestas innovadoras y los últimos avances en ortopedia, neurología pediátrica y enfermería, ha indicado Fycma en un comunicado.

El primero será el 27 Congreso Anual de Efort (European Federation of National Associations of Orthopaedics & Traumatology), que tendrá lugar del lunes 4 hasta el miércoles 6 de mayo. La federación Efort constituye la principal plataforma europea para el intercambio de conocimientos en ortopedia y traumatología y organiza cada año este congreso en distintas ciudades de Europa, como Viena, Lisboa o Lyon.

En esta edición, aterriza en Fycma para abordar "innovaciones y transdisciplinariedad en el futuro de la ortopedia", de forma que los asistentes tendrán la oportunidad de identificar datos relevantes en todas las especialidades, adquirir recomendaciones prácticas que optimicen la labor clínica diaria y fortalecer su red profesional.

Por su parte, del jueves 14 al sábado 16 de mayo, la XLVIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Senep) se dará cita en el Palacio para conocer los principales avances en diagnóstico y tratamiento de los trastornos neurológicos pediátricos, con especial enfoque en la participación de jóvenes neuropediatras.

Los presentes tendrán la posibilidad de asistir a multitud de sesiones y talleres de diferentes especialidades, como la neurofisiología, la genética clínica o los trastornos del neurodesarrollo, entre otras.

Las citas médico-sanitarias cerrarán el programa de mayo con el XXXV Congreso Nacional de Técnicos en Cuidados de Enfermería, organizado por la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería. Del lunes 27 al miércoles 29, este foro situará a Fycma en el centro del debate científico entorno a la intervención de estos profesionales en los cuidados críticos y de urgencias.

La agenda profesional al completo y propuestas para todos los públicos A los congresos sanitarios se les unirá, del 18 al 20 de mayo, la cuarta Convención Europea Anual del Iagto (IEC 2026), un evento comercial que abordará el turismo de golf en Europa y congregará a 900 delegados en dos días de reuniones con los principales operadores y proveedores turísticos, destinos y proveedores de servicios del mundo del golf, procedentes de toda Europa, África y los Estados del Golfo.

En paralelo a la actividad profesional, el Palacio acogerá una nueva entrega del ciclo 'Mentes Expertas'. En esta ocasión, el escritor y emprendedor Borja Vilaseca regresa a Fycma el 11 de mayo a las 20,00 horas con una conferencia en la que abordará temas de desarrollo personal y autoconocimiento. Una propuesta de ocio abierta al público general que complementa al resto de eventos y responde al compromiso de Fycma de ofrecer un programa accesible a la ciudadanía.