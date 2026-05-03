Por Andalucía pondrá fin a los proyectos urbanísticos o turísticos que supongan un consumo intensivo de agua

El candidato nº1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato nº1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, tras realizar una visita por la Feria del Libro de Málaga ha criticado este domingo que "lo mismo que Moreno hace con el mercado, lo aplica con la meteorología", puesto que "si llueve llueve, y si no llueve, no llueve".

"Le da igual que esto signifique estar completamente expuestos a los eventos naturales porque ya ha decidido que su manera de gobernar en la Junta es sin anticipación ni planificación. Esto, en el caso del agua, las infraestructuras hídricas y la gestión de estos recursos esenciales, es más que evidente", ha indicado Alba, según una nota remitida por la confluencia.

Alba ha subrayado que "pareciera que este problema ya no existe porque llevamos un par de años con menos falta de lluvia, y parece que la sequía es un recuerdo lejano", all tiempo que ha apostillado que "incluso da recorrido a los chascarrillos negacionistas para quitar importancia al problema".

En esta línea, ha precisado que, si vuelve la sequía, "harán como han hecho hace apenas dos años, cargarán el peso de las medidas de restricción sobre la ciudadanía, mientras facilitarán, como siempre, el consumo de agua para las grandes instalaciones turísticas, los campos de golf y un largo etcétera".

"Desde Por Andalucía, lo queremos dejar claro y negamos la mayor. En Andalucía, y en particular nuestra provincia, tenemos un problema estructural de aprovisionamiento y de gestión del agua", ha criticado, al tiempo de advertir que "es una irresponsabilidad y una muestra de falta de interés y de compromiso con nuestros sectores productivos, con nuestros vecinos que, al fin y al cabo, siempre son quiénes pagan el pato y se terminan apretando el cinturón por culpa de una gestión deficitaria de las derechas y del Partido Popular".

Asimismo, el cabeza de lista en la provincia ha alertado de que "la situación está destinada a empeorar porqué el PP ha apostado claramente por un modelo de crecimiento urbanístico, basado en un aumento constante, y sin límites, de la demanda de agua, turistificación, grandes urbanizaciones, campos de golf, agricultura intensiva y superintensiva, en un territorio que no tiene capacidad hídrica para sostener este modelo porque simplemente es insostenible", al tiempo que ha sostenido que "quieren hacer de la provincia la Dubai de Europa, pero en realidad lo que están generando es un solar y un secarral".

Alba ha señalado que "esta falta de planificación y de sostenibilidad se agrava cuando ponemos el foco sobre la depuración en nuestra provincia, ya que en nuestro territorio seguimos sin depurar todo lo que deberíamos, con todo lo que esto representa en términos de pérdida de oportunidad de recursos regenerados", y esto, a pesar de que esta "falta de depuración genera sanciones", nos hace "perder recursos y sigue dejando en una situación de vulnerabilidad hídrica a la Costa, que todavía espera un plan de saneamiento integral".

"Desde Por Andalucía apostamos por intervenir con medidas que sea eficaces en el corto, medio y largo plazo. En primer lugar una moratoria a los nuevos proyectos en desarrollo que no cuenten con la garantía de disponer de una suficiencia hídrica, como ocurre con la macrourbanización de Rojas-Santa Tecla y que contará con 3.000 viviendas de lujo y dos campos de golf", ha agregado.

Por otra parte, ha precisado que, en segundo lugar, un plan integral para la regeneración de las aguas para llegar al cien por cien de tratamiento de las aguas residuales como se hace en muchos otros territorios de Europa, pasando por una "puesta clara por un cambio de modelo en esta materia, limitando el uso superintensivo del agua en turismo, agricultura y urbanismo y, adaptando a su vez, la actividad económica a la disponibilidad real de recursos".

Por último, Alba ha manifestado que "la provincia de Málaga merece un gobierno de la Junta que se ocupe de lo importante y de lo necesario, y eso es justo lo que no ha hecho el gobierno del Partido Popular, ni a nivel autonómico, ni a nivel local".