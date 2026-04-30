Por Andalucía presenta 25 medidas para Málaga que "ponen a la gente en el centro" frente al "plan depredador" de Moreno

Candidatos de Por Andalucía en la provincia de Málaga. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado este jueves que "después de ocho años de gobierno del PP y de Juanma Moreno Bonilla hay una constatación: en Andalucía, y en Málaga en concreto, hay menos derechos y la gente vive peor" y ha presentado 25 medidas para Málaga que "ponen a la gente en el centro", frente al "plan depredador" del presidente andaluz.

En este sentido, Alba ha ahondado en que Moreno "ha significado para Andalucía y para Málaga un auténtico desastre a la hora de gestionar el servicio público y garantizar derechos a los trabajadores, a las trabajadoras y a los autónomos".

Ha subrayado que "aquí hay una cuestión clave. El plan de Moreno Bonilla, el plan de haber vendido y regalado Andalucía a grandes fondos de inversión, grandes fondos buitres y grandes multimillonarios que están haciendo de lo que son nuestros derechos un auténtico negocio".

"Sanidad, educación, vivienda. De lo que estamos hablando es de que toda la gestión de Moreno Bonilla es un desastre para Andalucía", ha dicho, al tiempo que ha señalado que desde Por Andalucía "la estrategia que nos hemos marcado es que nuestros voluntarios, nuestras voluntarias y nuestra militancia, que están hablando de manera directa con la gente nos ha permitido, junto a centenares de reuniones a lo largo de todos estos años con colectivos, sindicatos o movimientos sociales, elaborar 25 medidas para Málaga, que ponen en el centro a la gente".

El candidato de la coalición ha incidido en que el PP ha convertido esta provincia "en el laboratorio de todas las políticas económicas destructivas donde entregan nuestra tierra a esas grandes mafias y fondos de inversión, que están arruinando a nuestro pueblo" y ha puesto de ejemplo la Costa del Sol, "que se ha convertido en una barra libre para esos fondos de inversión, pero también el interior, donde el desgaste de los servicios públicos está generando una precariedad muy grande".

"Y desde esas necesidades presentamos estas 25 propuestas que se fundamentan en más derechos para la ciudadanía y, sobre todo, el fortalecimiento de los servicios públicos. Estamos hablando de cómo somos capaces de intervenir en el mercado de la vivienda, de cómo declarar zonas tensionadas en Málaga para que las viviendas bajen el precio del alquiler", ha dicho, además de "cómo debemos reforzar la atención primaria para obtener el derecho a una sanidad de calidad, digna y universal".

También se ha referido a educación "y la necesidad de que haya más docentes en la pública, de fortalecerla y de ir rompiendo las relaciones con la educación concertada y, sobre todo, poner en marcha más cursos desde los público de Formación Profesional porque, a día de hoy, los hijos y las hijas de trabajadores se están gastando hasta 4.000 euros para un curso de formación profesional".

Por último, Alba ha sido tajante declarando que "se está jugando con el futuro de la provincia, se está jugando con el futuro de distintas generaciones que vienen por detrás, a los que no se les van a garantizar derechos básicos y universales".

"Desde Por Andalucía, con estas 25 propuestas, nos comprometemos a un contrato social con los malagueños y con las malagueñas, para recuperar derechos y acabar con la especulación, acabar con las mafias, acabar con los corruptos y acabar con el plan de Moreno Bonilla y del Partido Popular de desmantelar y de poner en venta nuestra tierra, nuestros recursos y nuestros servicios públicos", ha incidido.

Por su parte, la número 2 de la candidatura, Micaela Jiménez, ha señalado que "Andalucía, y por ende Málaga, necesitan más políticas de cuidados y conciliación, más políticas feministas y más políticas para las personas LGTBI" y ha dicho que en Por Andalucía "lo tenemos clarísimo, nuestro programa, de manera transversal, contempla muchísimas medidas con perspectiva de género, pero de manera específica ponemos el foco en las políticas de cuidados".

En este sentido, Jiménez, ha subrayado que "hay un déficit enorme en las políticas de cuidados". "Necesitamos un sistema público de cuidados, y tomaremos medidas hasta conseguirlo y consolidarlo. Este sistema público de cuidados tiene que estar consensuado con los colectivos y tiene que estar bien financiado", ha apuntado, al tiempo que ha señalado al "déficit tremendo en la ayuda a domicilio, en residencias y en centros de día".

Se ha referido al sistema de atención a la dependencia que, ha dicho, "está colapsado y necesita un plan de choque, pero sobre todo necesita recursos". "Si entran más personas en el sistema, necesitamos dotarlos de recursos", ha manifestado Jiménez, quien también ha puesto el foco en la necesidad de tener más centros de información a la mujer, ya que "las políticas feministas tienen que consolidarse en el territorio".

