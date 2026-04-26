Por Andalucía señala que se está produciendo una revolución de niños en aulas por la atención a la diversidad

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el cabeza de lista y candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, durante la manifestación por una educación pública del 26 de mayo en Málaga. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista y candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha declarado este domingo durante la manifestación por una educación pública que "a Moreno y al Partido Popular no le hace falta en estos momentos gobernar con Vox, porque ya en solitario está generando mucho sufrimiento al pueblo andaluz", al tiempo que ha concretado que "madres y padres venimos a esta plaza de luto, venimos de negro, porque mientras que Moreno va con una sonrisa de como si aquí no pasara nada, está matando a la educación pública, inclusiva y universal".

Según ha emitido la confluencia en una nota, Alba ha señalado que el plan de Moreno "es muy claro, es la privatización de todos los servicios públicos, y lo que es un derecho fundamental lo está convirtiendo en negocio y en privilegio".

"Las madres y padres de niños con necesidades educativas especiales lo tenemos claro", ha asegurado, mientras que ha indicado que "necesitamos la ampliación y la estabilización del personal, tanto de personal técnico de Integración Social, de Pedagogía terapéutica, o intérpretes de lengua de signos".

Asimismo, Alba ha considerado como "importante" la bajada de ratios y que la "privatización que Moreno está ejerciendo en la educación, en el colectivo de niños con necesidades educativas especiales, no recaiga totalmente en los hombros de las madres y de los padres".

En relación, el candidato de la coalición de izquierdas ha destacado la "barbaridad" de que "las madres y los padres se están convirtiendo en abogados, en psicólogos o en orientadores". "Moreno no puede estar todo el día pendiente del disparate que dicen los de Vox, o confrontando con el gobierno central, mientras que Andalucía está totalmente en desorden", ha añadido.

En esta línea, ha concretado que Moreno tiene que "centrarse en Andalucía", y eso pasa por una "educación inclusiva, universal, de calidad", que sea capaz de "darles salida y derechos a todos los niños con necesidades educativas especiales", que tienen que tener el derecho y la igualdad de oportunidades "para poder desarrollar su personalidad en las mismas circunstancias que cualquier otro niño".

Por último, Alba ha declarado que "si esto Moreno no lo arregla, es necesaria en Andalucía la revolución de los niños, porque lo que está haciendo es matar a la educación y al futuro de generaciones para que Andalucía sea una tierra próspera y democrática".

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha subrayado que "nuestro sistema educativo apuesta por la educación inclusiva para que todos los niños puedan progresar sin dejar a nadie atrás por las dificultades que puedan tener". "El derecho a la educación inclusiva es contrario a la segregación escolar, a que los niños diversos estén desatendidos en el rincón de la clase. Moreno deja en la cuneta a los niños y niñas que más necesitan de lo público", ha agregado.

A este respecto, Valero ha precisado que "por eso las familias, Ampas y sindicatos llevan años reclamando una Andalucía en la que la escuela pública no deje a nadie atrás, donde no haya familias asfixiadas que tengan que pagar de su bolsillo, cuando pueden, a profesionales que debería tener la escuela pública, donde no haya docentes saturados y desbordados y niños diversas a las que se les niega la oportunidad de progresar".

Finalmente, el coordinador general de IU Andalucía ha asegurado que "Por Andalucía tiene como prioridad la escuela pública y garantizar que ningún niño diverso esté desatendido. Vamos a contratar a 9.000 profesionales especializados de refuerzo, vamos a poner un especialista de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje por cada doce alumnos y vamos a blindar la escuela pública".