Por Andalucía: "Si no damos un volantazo ahora, la sanidad pública no aguanta cuatro años más de Moreno"

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento Andaluz, Inma Nieto, en una reunión en Fuengirola (Málaga) con los Jubilados del SAS del sindicato CCOO. - POR ANDALUCÍA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento Andaluz, Inma Nieto, ha declarado, tras mantener una reunión en Fuengirola (Málaga) con los Jubilados del SAS del sindicato CCOO en la que le han presentado 210 medidas sobre sanidad, que "cuando desde Por Andalucía decimos que la situación del Sistema Andaluz de Salud no aguanta una tercera legislatura de derechas, no es una frase dicha como cualquier otra".

"Es el producto de una reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en nuestra gente el deterioro progresivo y calculado que está sufriendo la sanidad pública en Andalucía", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que "si no damos un volantazo ahora, la sanidad pública no aguanta cuatro años más de Moreno".

Nieto ha criticado que "el PP es plenamente consciente de que para que las empresas privadas de la salud vivan el momento dorado que están viviendo en Andalucía, necesitan que el sistema público se debilite, ya que es la única manera de forzar a muchas familias que, aun sin tener unos recursos boyantes, se ven obligadas a contratar un seguro privado para garantizar que les atienda el personal sanitario en un tiempo razonable".

Por tanto, ha sostenido que "hace falta un cambio profundo que devuelva al Servicio Andaluz de Salud a la defensa del interés general, para que todo el dinero que el pueblo andaluz contribuye para sostener ese servicio público básico, vaya a reforzar todas sus categorías. Desde que las TCAE estén correctamente clasificadas en el C1, con sus funciones reconocidas y cobrando lo que de justicia les corresponde, hasta que los médicos de la atención primaria estén equiparados en condiciones contractuales y retributivas a los de la hospitalaria, pasando porque se refuerce la enfermería con un fortalecimiento integral", ha manifestado.

En este punto, la portavoz de Por Andalucía ha recordado que "todo ese personal, mucho de él ahora trabajando en clínicas privadas, se ha formado en nuestra escuela pública y en nuestra universidad pública. El pueblo andaluz ha invertido un dinero de todos en formarlos y queremos que nos cuiden en la pública. Para eso hay que tomar medidas como las que tenemos en nuestro programa, como las que está defendiendo Antonio Maíllo".

"Si no damos ese volantazo ahora, el sistema no aguanta cuatro años más de privatizaciones, de falta de personal, de listas de espera interminables y de opacidad", ha apostillado.

Por último, Nieto ha subrayado que "Moreno todavía no ha contado qué ha pasado con los cribados, y todavía no ha publicado las listas de espera de pruebas diagnósticas. Si la gente en Andalucía, el 17 de mayo fuese a votar sabiendo cuántas personas están en lista de espera en Andalucía, porque no le han hecho una colonoscopia, una radiografía o una resonancia, probablemente, todo eso que dicen las encuestas, se caería mucho más rápido de lo que de todas maneras se va a caer", ha concluido.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía en las próximas elecciones, José Miguel López, ha destacado que "lo que más les importa a los fuengiroleños y fuengiroleñas y a los andaluces y andaluzas es la sanidad y la vivienda, así que en la mesa redonda que vamos a celebrar, vamos a hablar de una de las mayores preocupaciones que tenemos en nuestra ciudad".

López ha criticado que "las políticas negligentes del Partido Popular y de Moreno, que tiene un plan premeditado para destruir el sistema sanitario público y convertir en un nicho de negocio y dar al capital privado, lo que es la joya de la corona de los andaluces y andaluzas que es nuestra sanidad pública".

"Moreno Bonilla ha mentido abiertamente a los andaluces, pero sobre todo a los fuengiroleños y fuengiroleñas, ya que nos prometió, cuando llegó a la presidencia, que nos iba a hacer un hospital en Fuengirola-Mijas", ha recordado.

Al respecto, ha señalado que "esa promesa ha quedado reducida, legislatura tras legislatura, a una sala de urgencia y no sabemos si la vamos a ver construida o no en un futuro. Ese hospital ha ido encogiendo, sin embargo, no han hecho las necesidades de los fuengiroleños y fuengiroleñas en materia sanitaria, que cada vez son mayores, ya que tenemos cada vez más población y, sin embargo, tenemos menos recursos sanitarios en nuestra ciudad", ha sentenciado.

Por último, López ha pedido "a los fuengiroleños y fuengiroleñas que, el próximo 17 de mayo, defiendan su sistema sanitario público y que le hagan a Moreno Bonilla pagar la factura por sus mentiras y le den donde más le duele, que es cogiendo la papeleta de Por Andalucía y llenando la junta de votos a Por Andalucía porque somos la única fuerza política que podemos garantizar que se reviertan todos estos recortes que ha puesto en marcha el Partido Popular, que se refuerce la sanidad pública y que toda la financiación, que no es poca, vaya a lo público".