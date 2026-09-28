Antonio Banderas asegura que el teatro es "refugio para la verdad" ante el avance de la IA

El actor, Antonio Banderas, interviene en el acto 'Málaga, 60 años de Vida Compartida' que organiza Mahou San Miguel en Málaga. - María José López - Europa Press

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha asegurado que en estos tiempos, "acosados por la Inteligencia Artificial, por no saber cuando vamos al cine o cuando vemos la televisión si lo que estamos viendo es real", el teatro ofrece "algo real; es un refugio para la verdad".

Así lo ha dicho durante el acto 'Málaga, 60 años de vida compartida', de la empresa Mahou San Miguel, que ha distinguido, entre otros, al actor en concreto en la categoría Proyección Internacional.

Banderas se ha referido a la película 'La Odisea' y ha señalado que para él, tras salir de Málaga, "dar muchas vueltas por el mundo, vivir casi tres décadas fuera de mi tierra y volver a ella, pienso que Málaga se convierte en mi Ítaca personal.

"El volver a mi tierra fue probablemente una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y el dedicarme a hacer aquí y a depositar en mi tierra todo lo que había aprendido fuera de ella", ha expresado el actor, quien ha apuntado que así nace el Teatro del Soho, después de sufrir un ataque al corazón, que, ha dicho, "la gente lo puede interpretar como malo, pero en mi caso fue muy significativo, muy bueno".

Al respecto, aquello le abrió los ojos; "fue como si alguien me pusiera unas gafas para ver una realidad y esa realidad tenía que ver con mi tierra y tenía que ver con el teatro que hoy en día, acosados por la inteligencia artificial, por ya no saber cuando vamos al cine o cuando vamos a la televisión si lo que estamos viendo es real, el teatro sí ofrecía algo real, es un refugio para la verdad".

Así, ha señalado que "hay muchas verdades según quien haya escrito las obras, quien las dirija, quien las interprete, pero hay una realidad objetiva y esa realidad objetiva es un grupo de personas frente a otro grupo de personas y eso nunca cambiar pase lo que pase con las nuevas tecnologías y con el futuro".

Para hacer esa labor ha asegurado que no podía ir solo, "tenía que ir de la mano con compañías, con personas" y ha asegurado que San Miguel le ha dado "la mano desde hace algunos años, no solamente al proyecto teatral, sino también a otro mundo que yo he abierto aquí en Málaga", como son sus establecimientos de restauración.

También ha señalado su apuesta con el centro de producción cultural y ha asegurado que lo más importante es decir a la gente joven "el que crean en ellos mismos".

"La idea que yo puedo transmitir no es otra que la de que si yo lo he conseguido, si he conseguido romper barreras que parecían imposibles de romper, cualquier persona de esta tierra con el talento que alberga puede hacerlo", ha asegurado.