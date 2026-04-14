Aprobado convenio con Emasa para extender uso de agua regenerada con riego de zonas verdes del Peñón del Cuervo

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MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado este martes un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) para el aprovechamiento de agua regenerada en la estación depuradora de Peñón del Cuervo para el riego de zonas verdes del parque marítimo-terrestre del Peñón del Cuervo.

La suscripción de este convenio, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables hasta cuatro años más y que no conlleva ninguna carga económica dado el interés general de las acciones a desarrollar, se materializa tras el proyecto piloto en el uso de agua regenerada en este entorno impulsado en junio de 2025 en el marco de la renovación de los espacios verdes, mobiliario y accesos de este enclave, ha señalado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles.

El uso de aguas regeneradas para el riego de jardines públicos es complementario al de las procedentes del freático (no potable) que también se utilizan en la práctica totalidad de parques y zonas verdes de la ciudad para así no tener que consumir agua potable.

Así, tal y como queda recogido en el expediente, Emasa se compromete a abastecer hasta un máximo de 11.188,66 metros cúbicos anuales de agua tratada en la EDAR Peñón del Cuervo, desde donde saldrá a través de una canalización de 750 metros de longitud hasta el parque marítimo-terrestre, que ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados.

Para distinguir el sistema de riego de otras posibles conducciones de agua potable, las tuberías son de color violeta y hay cartelería informativa de agua regenerada, en cumplimiento del Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua y en el que se exige una señalización diferente para el sistema de reutilización. El sistema es controlado por telegestión, que permite un mayor control de las redes y la detección de fugas.

Este suministro se lleva a cabo a través de la conexión del sistema de riego a la tubería general ejecutada por la Junta que, tras la entrada en servicio de la planta de tratamiento terciario en la EDAR Peñón del Cuervo, ha posibilitado el aporte de agua regenerada para el riego de cultivos de la Axarquía que ocupan una superficie de 6.947 hectáreas (27 comunidades de regantes y un usuario particular) y cuentan a través de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro con una concesión temporal de 9,15 hectómetros cúbicos anuales, así como para el campo de golf El Candado (111.000 metros cuadrados y un volumen anual solicitado de 475.000 metros cúbicos) y de los jardines interiores de la propia depuradora.

CONVOCATORIA AYUDAS A COMEDOR ESCOLAR

Por otro lado, también han aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades educativas con programas de beca de comedor escolar para las familias del alumnado que presente dificultades económicas, correspondiente al curso 2026/2027, dotada con un importe de 450.000 euros.

Podrá ser beneficiario de esta convocatoria cualquier centro educativo de la ciudad de Málaga con programas de becas de comedor para el alumnado matriculado en enseñanzas obligatorias que presente especial vulnerabilidad, que se desarrollen en el período comprendido entre septiembre de 2026 y junio de 2027, siempre que haya plazas disponibles de comedor.

Los criterios de valoración que se contemplan para ser beneficiario de esta ayuda han tomado como referencia los que establece la Junta de Andalucía para subvencionar a estudiantes de centros públicos.

El centro educativo sólo podrá proponer a aquellos alumnos que previamente hayan justificado los requisitos de la convocatoria y cuyos ingresos totales no superen los límites establecidos (en función del Iprem), quedando excluidos aquellos que ya perciban bonificación en la cuota de comedor por parte de cualquier administración pública o entidad privada.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se podrán presentar de forma telemática desde el 29 de junio hasta el 17 de julio de 2026, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

NUEVA CONVOCATORIA 'IDIOMA JOVEN'

Asimismo, han aprobado una nueva convocatoria del programa 'Málaga Idioma Joven', dirigido a favorecer la adquisición de competencias lingüísticas en idiomas.

La convocatoria de 'Málaga Idioma Joven' está dotada con 24.960 euros que se repartirán en 312 ayudas de 80 euros cada una. Este programa está dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, empadronados en Málaga, que hayan obtenido alguna certificación de la competencia lingüística B1, B2, C1 y C2 en los idiomas de inglés, francés o alemán desde el 1 de septiembre de 2025.

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado un nuevo convenio de patrocinio entre el Ayuntamiento y la Fundación Bancaria Unicaja por el que la Fundación aporta 20.000 euros para la celebración de los Premios de Educación 'Ciudad de Málaga' 2026.

Como en años anteriores, estos premios se impulsan desde el Área de Educación con el objetivo de reconocer al alumnado con los mejores expedientes académicos que terminan las etapas educativas de ESO y Bachillerato en los centros educativos malagueños.

Asimismo, han aprobado iniciar el expediente de contratación de 10 lotes del programa de itinerarios formativos para la inserción laboral 'Aquileo+', que organiza el IMFE cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

FERIA

De igual modo, la junta de gobierno local ha aprobado prorrogar el acuerdo marco para la contratación del suministro e instalación de equipos de infraestructuras decorativas especiales para la Feria de Málaga, cuya duración es de tres años y expira el próximo mes de mayo.

El contrato se prorrogará hasta la adjudicación del nuevo acuerdo marco, con un tiempo máximo de un año, tal y como se contempla en el pliego de condiciones.

Por otro lado, han dado el visto bueno al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y el Conservatorio Superior de Música de Málaga para el desarrollo de distintas actividades dentro de las acciones programadas para la Noche en Blanco 2026.

En otro orden de cosas, se ha aprobado la modificación de la composición de los miembros de la mesa de contratación permanente que interviene en los procedimientos del Área de Contratación Pública Estratégica en los que su actuación sea preceptiva.

Por último, se ha dado cuenta de la segunda adenda al convenio de colaboración suscrito el pasado 19 de junio, con una duración inicial de seis meses, entre el Ayuntamiento y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para ampliar a 13 meses en total a vigencia de dicho acuerdo.

Han recordado que mediante el mismo se articula un servicio de asesoramiento gratuito al Consistorio para implementar los estándares de circularidad y de economía circular del proyecto Buenavista Parque Empresarial de Soluciones Urbanas Sostenibles (Buenavista Sustainable Urban Solutions Business Park).

Se trata de una iniciativa municipal que persigue la transformación de los suelos de Buenavista en un nuevo espacio para el distrito Campanillas con la creación de un parque empresarial para actividades económicas avanzadas relacionadas con las soluciones urbanas sostenibles, con un marcado enfoque en tecnología, sostenibilidad, movilidad, residuos, eficiencia energética y smart cities y una clara vocación donde la educación, la innovación y el emprendimiento aporten las mejores soluciones a los desafíos de las ciudades en cuanto a sostenibilidad ambiental, social y económica.