Aprobado el primer el primer expediente de modificación del presupuesto de 2026 de Málaga, que alcanza 13,9 millones

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga, Casona del Parque, Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

Contemplan 3,2 millones que se consignan a Más Cerca y 980.000 euros para el patrocinio de la segunda edición de la San Diego Comic-Con MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga, reunida este miércoles de forma extraordinaria y urgente, ha dado aprobación al proyecto del primer expediente de modificación del presupuesto 2026, que alcanza un importe total de más de 13,9 millones de euros.

El importe de la modificación presupuestaria se financia fundamentalmente con bajas de aplicaciones presupuestarias no comprometidas y del fondo de contingencia. Una vez que se ha aprobado en junta de gobierno local, se llevará al pleno de este mes de abril.

Alcanza un importe total de 13.972.956,42 euros, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Entre otros, se distribuye en Más Cerca: 3.200.000 euros, que se destinan a aportación de capital a la empresa municipal para cumplir con las cuantías e indemnizaciones a liquidar a la plantilla de la sociedad tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla Sala de lo Social con sede en Málaga de 20 de marzo de 2024 y la providencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2025.

Por otro lado, en relación con Promálaga, 968.000 euros que se destinan al patrocinio de la segunda edición de la de San Diego Comic-Con Málaga que se celebrará del 1 al 4 de octubre.

Asimismo, en Urbanismo: 2.466.028,81 euros que se destinan, por un lado, a la ejecución de dos sentencias judiciales y, por otro, para dotar con 614.497 euros el plan de asfaltado de vías de alta densidad para la ejecución de la reposición del asfalto de la MA-21 en sentido Málaga, entre el límite con Torremolinos y el aeropuerto.

Por otro lado, se contempla en relación con Derechos Sociales un total de 104.211.81 euros. Se traspasa a capítulo de gastos de personal una partida de 51.709,77 euros, que ya estaba consignada en el de gastos corrientes, en el marco de las acciones para la inserción social y promoción comunitaria dentro del desarrollo del plan de actuación integrado 'Conecta Málaga' que impulsa el Ayuntamiento, cofinanciado a través de la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), en el marco del desarrollo urbano sostenible, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo de programación 2021-2027.

También hay 45.000 euros para una subvención a la Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía. Además, hay una partida de 3.709 euros para el uso del Teatro Cervantes con motivo de la Muestra de Talleres de las Personas Mayores de 2025 y otra de 3.793,05 euros por el servicio para la celebración del Día Internacional de la Familia.

En Seguridad, 111.528,01 euros; para Sostenibilidad Medioambiental, 718.037,13 euros; y para Servicios Operativos, 255.285,92 euros. De igual modo, Limasam, 2.042.427,68 euros correspondientes a la financiación de determinadas inversiones aprobadas en el presupuesto de 2025, por un importe total de 3.637.911,12 euros.

Por otro lado, se contemplan en relación con Playas 22.130,09 euros; Educación, 129.000 euros; Juventud, 14.047,76 euros; Turismo y Promoción de la Ciudad, 280.000 euros; Deporte, 75.935,83 euros; Málaga Deporte y Eventos, 566.626,26 euros; Distritos, 141.822,15 euros; y coordinación de Distritos, 343.935,8 euros.

Asimismo, en relación con Cultura son 281.815,40 euros. De este importe, 127.050 euros se asignan a la subvención nominativa a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga para el establecimiento de la señal televisiva única de la Semana Santa de Málaga; y con 80.000 euros, la ampliación de la subvención nominativa a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para la seguridad de la Semana Santa de Málaga.

De igual modo, una subvención nominativa por importe de 25.000 euros a la asociación transdisciplina para el programa del décimo aniversario; la cantidad de 20.000 euros de una subvención nominativa a la Spanish Guitar Foundation para la celebración del Festival de la Guitarra 'Ciudad de Málaga'; la reposición del crédito de la subvención nominativa de 2025 para la Fundación Hispánica Música por 18.080 euros; la reposición de crédito de la subvención nominativa de 2025 a la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga por el importe de 8.082,40 euros; y la cantidad de 3.593 euros destinada a la subvención nominativa a la Federación Malagueña de Peñas, centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba para el proyecto de restauración del 'Café Chinitas'.

Por otro lado, también se contemplan en relación con recursos humanos, 148.000 euros que se destinan a la subvención que aporta la Junta de Andalucía al programa 'Activa-T Joven' de inserción laboral de personas jóvenes entre los 18 y los 29 años desempleadas de Málaga.

En Movilidad, 30.000 euros que se consignan a la financiación de una obra para la remodelación de una sala de las oficinas del área, que se ubican en Tabacalera.

Asimismo, en Comunicación, 8.286,59 euros correspondientes a gastos derivados de reparación de material audiovisual, del servicio de gestión de contenidos de redes sociales y de la cobertura informativa de diferentes actos.

En relación con Innovación, 347.404,93 euros. Han destacado la consignación de 50.000 euros para el traslado de la sala de control audiovisual del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, se incorporan 297.404,93 euros para sufragar facturas del ejercicio anterior correspondientes a licencias corporativas y para el mantenimiento de programas informáticos y otros productos tecnológicos que no pueden ser atendidos con el presupuesto previsto inicialmente para este año en curso.

Asimismo, al Instituto Municipal de la Vivienda, 134.106,81 euros que se ajustan de una partida presupuestaria a otra para el inicio de la licitación, por un lado, de las obras de rehabilitación de un edificio en la calle Mendizábal para convertirlo en 20 alojamientos para personas mayores; y por otro, de la obra para la construcción de 16 alojamientos del mismo tipo en la calle Gómez Ocaña.

Por último, se asigna al capítulo de personal 1.614.281,99 euros para el abono del incremento del 2,5% en las retribuciones de los trabajadores públicos del Instituto Municipal de la Vivienda (362.162,81 euros), de la Gerencia de Urbanismo (704.029,50 euros), del Teatro Cervantes (423.924,63 euros) y Canal Málaga (124.165,05 euros) con efectos desde el 1 de enero de 2025, así como el aumento adicional del 1,5% sobre las retribuciones de 2025 con efectos desde el 1 de enero de 2026, en base al decreto del Gobierno relativo al personal del sector público.