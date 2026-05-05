Aprobado proyecto de urbanización del ámbito de Buenavista de Málaga donde se prevé unas 1.300 viviendas protegidas

Elisa Pérez de Siles, Carmen Casero y Francisco Pomares en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización de actuación residencial del sector 'Buenavista PA-T.2', promovido por Casa 47 --anteriormente Sepes--, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el que se prevé la construcción de 1.362 viviendas protegidas.

El proyecto que este martes recibe la aprobación definitiva, tras los ajustes realizados sobre el proyecto admitido a trámite el pasado mes de julio, es el paso previo a la licitación por parte de esta entidad estatal de las obras para dotar de las infraestructuras necesarias al sector Buenavista residencial.

Así lo ha informado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, junto a los concejales de Vivienda y Urbanismo, Carmen Casero y Francisco Pomares, respectivamente.

Este desarrollo urbanístico es fruto de la colaboración institucional entre ambas administraciones para promover vivienda protegida, en el marco del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Sepes en marzo de 1999 y de la adenda al mismo de enero de 2008.

En dicho convenio se regula la relación entre ambas administraciones de forma que, Sepes asume las obligaciones relativas a ejecutar las obras de urbanización dentro de los plazos estipulados, ceder terrenos urbanizados al Ayuntamiento conforme a la normativa vigente o asumir parte de los costes de urbanización según los términos del convenio.

Por su parte, el Ayuntamiento tiene como obligación tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento necesarios, autorizar y supervisar la ejecución de las obras de urbanización o abonar su parte proporcional de los costes urbanísticos, de acuerdo con el precio unitario pactado.

Sepes presentó el primer documento de este proyecto de urbanización en julio de 2024. Posteriormente, la Gerencia Municipal de Urbanismo recabó los informes municipales y sectoriales pertinentes que una vez emitidos fueron trasladados en octubre de ese mismo año al ente estatal para su incorporación al proyecto. La versión corregida del proyecto de urbanización incorporando las correcciones de los informes sectoriales fue presentada por Sepes el 18 de junio de 2025.

Tras los informes preceptivos --técnico y jurídico--, el expediente fue remitido para su admisión a trámite por parte de la Junta de Gobierno Local el 8 de julio del pasado año.

Tras la admisión a trámite y antes de su aprobación definitiva, se requirió al promotor una serie de subsanaciones. El proyecto subsanado fue presentado por Casa 47 el 17 de marzo de este año. De forma paralela, entre la admisión a trámite y la aprobación definitiva a la que este martes se le ha dado luz verde, el proyecto de urbanización ha sido sometido a información pública y al trámite ambiental correspondiente (autorización ambiental unificada simplificada que la Junta de Andalucía emitió, a través de la delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el pasado 5 de febrero).

Por último, como paso previo al trámite al que se le da luz verde este martes, el pasado miércoles, 29 de abril, la Gerencia de Urbanismo recibió el informe preceptivo con sentido favorable del servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía.

Pérez de Siles ha señalado que "es buen momento, ahora que se ha aprobado precisamente de forma definitiva este proyecto de urbanización en junta de gobierno local, para ponerle al señor subdelegado --Javier Salas-- el blanco sobre negro, sobre esos plazos, sobre esos días que han estado ese proyecto en distintas administraciones", rechanzado las críticas del representante del Ejecutivo en la provincia.

"Es buen momento para hacer un recordatorio de lo que ha sido todo este proyecto", ha incidido Pérez de Siles, que ha valorado que está "preparado este proyecto para que ya rápidamente el señor subdelegado se ponga manos a la obra y le indique a sus compañeros en el Ministerio de Vivienda que puedan empezar con la licitación".

PROYECTO

Por su parte, Casero ha informado del proyecto y ha incidido en que "uno de los objetivos y retos que nos ocupa con mayor ahínco desde que empezó el mandato es la posibilidad de poner en carga suelo y construir mucha vivienda".

De igual modo, ha destacado que "es un ejemplo de colaboración a nivel técnico entre los técnicos del Estado y los técnicos de las distintas administraciones, tanto autonómica como municipal, que puede servir de ejemplo de buenas prácticas, de coordinación y de trabajo conjunto".

Casero ha dado cuenta de los detalles del proyecto. Entre otros datos, la superficie del sector es de 27,42 hectáreas en las que se construirán un máximo de 1.362 viviendas, distribuidas en 14 parcelas residenciales (de la R1 a la R14), equipamientos públicos, una red viaria prevista de 108.206 m2 y 48.923 metros cuadrados de zonas verdes, de acuerdo a la ordenación prevista.

Así, para uso residencial se reserva un total de 82.943 metros cuadrados con una edificabilidad de 13.303 metros cuadrados para un total de 14 bloques de vivienda. Por su parte, para el suelo reservado a uso comercial se destinan 1.904 m2, para el equipamiento deportivo 11.870 metros cuadrados, para el social 3.296 metros cuadrados y dos parcelas para uso escolar de 2.825 y 14.357 metros cuadrados.

Casero ha recomendado al subdelegado "que aplicara un filtro de rigurosidad a su intensa actividad tuitera si ese es el único mecanismo que él estima que es el adecuado para interesarse por las cuestiones que le preocupan a los malagueños, entre ellos, por la vivienda".

"En todo este tiempo que dice que nosotros hemos tenido el proyecto en un cajón, hemos estado trabajando de manera muy intensa para desbloquear este proyecto de urbanización en un tiempo récord", ha dicho.

Por lo tanto, ha invitado a Salas a que "alejara el tema de la vivienda de la confrontación política", porque "con declaraciones de este tipo solo demuestra que su único interés es el interés electoral".

"Un poquito de seriedad, un poquito de rigurosidad, menos alarde tuitero y más preocuparse de verdad por las cosas que le interesan a los malagueños", pidiendo a Salas "responsabilidad" y que "se tome este tema en serio".

Por su parte, Pomares ha destacado "la agilidad" en relación con el trámite del proyecto ámbito de Buenavista, del que ha dicho va a sumar viviendas "tan necesarias" en la ciudad.

INICIATIVA DE FUNDACIÓN UNICAJA PARA DESARROLLO DE VPO

Por otro lado, han aprobado admitir a trámite la iniciativa presentada por Fundación Bancaria Unicaja y Liffe Unicaja Promociones, S.L. para la promoción de un desarrollo residencial destinado a viviendas en régimen de alquiler protegido sobre la parcela de titularidad municipal, ubicada en la avenida Imperio Argentina y calificada como bien de dominio público con destino a equipamiento social.

Pomares ha recordado que el Pleno de noviembre aprobó declarar la oportunidad de destinar este suelo al uso pormenorizado alternativo de vivienda o alojamiento dotacional, en aplicación del Artículo 3.2 del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, y que contempla la construcción de este tipo de alojamientos en régimen de alquiler y a un precio asequible, especialmente para jóvenes y personas mayores durante un tiempo transitorio.

Así, esta entidad promueve esta iniciativa que ha aprobado la Junta de Gobierno, en el marco de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que establece que quien pretenda un uso común especial o privativo del dominio público deberá presentar memoria justificativa de la utilización y de sus fines, así como de su conveniencia, oportunidad o necesidad, acompañándose de memoria explicativa en la que se describen la actuación pretendida, sus fines y la justificación de su conveniencia, oportunidad y necesidad.