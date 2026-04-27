Arranca campaña de evaluación de bivalvos en el litoral mediterráneo andaluz para investigar declive de poblaciones

La concha fina presenta valores de biomasa y abundancia muy bajos. En las zonas orientales, los rendimientos llegan a ser Prácticamente nulos, siendo la zona de Palmones, al oeste del caladero, el principal reducto productivo - IEO-CSIC

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña anual de muestreos para evaluar el estado de las poblaciones de moluscos bivalvos comerciales en la costa mediterránea andaluza, denominada Evalbic 0326 arrancó la semana pasada.

Así, según han señalado en un comunicado, durante los próximos meses, personal científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) realizará embarques periódicos en embarcaciones del sector pesquero para recopilar datos actualizados sobre el terreno.

Los resultados de la última campaña evidenciaron "una situación de inestabilidad que podría comprometer a corto plazo la sostenibilidad de las pesquerías de tres especies clave: la chirla (Chamelea gallina), la concha fina (Callista chione) y el corruco (Acanthocardia tuberculata)".

En el caso de la chirla, aunque mantiene una amplia distribución territorial en el caladero, su biomasa total ha disminuido respecto a años anteriores. Al respecto, han añadido que preocupa especialmente a los científicos que la población actual se sustente principalmente en individuos que no alcanzan la talla mínima de referencia a efectos de conservación. Esto se traduce en un bajo rendimiento pesquero y, lo que es más grave, en un menor potencial reproductor de la especie.

Actualmente, los bancos naturales más productivos han quedado relegados a los extremos del caladero: desde la Atunara hasta Torre de la Sal en la zona más occidental, y desde Málaga a Río Vélez en la parte más oriental.

Por su parte, la concha fina presenta valores de biomasa y abundancia muy bajos. En las zonas orientales, los rendimientos llegan a ser prácticamente nulos, siendo la zona de Palmones, al oeste del caladero, el principal reducto productivo. Además, áreas que históricamente presentaban altos rendimientos, como la Atunara y Punta Chullera, han registrado una disminución considerable en su productividad.

Finalmente, han añadido, el corruco refleja los datos más críticos, con rendimientos directamente nulos en todas las zonas de producción.

EL FACTOR AMBIENTAL

Uno de los hallazgos más reveladores de las últimas evaluaciones es que el descenso poblacional no parece responder únicamente a la presión pesquera.

"El hecho de que el corruco, una especie que no se ha pescado en los últimos tres años, muestre la misma tendencia negativa que la concha fina es un dato muy llamativo. Esto podría ser un claro indicio de que existen factores ambientales, y no solo la extracción, detrás del declive generalizado de estos bivalvos en el litoral andaluz", ha explicado Jorge Baro, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga y responsable del proyecto.

En este sentido, los investigadores señalan que las presiones de origen antropogénico, en interacción con factores bióticos y abióticos del ecosistema marino, podrían estar influyendo de manera drástica en la supervivencia de estas especies.

COLABORACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE

Ante esta radiografía, desde el equipo científico han subrayado que, "si bien el medio ambiente juega un papel crucial, es absolutamente esencial que el sector pesquero mantenga el estricto respeto a las cuotas de captura, la talla mínima y las vedas establecidas en los planes de gestión".

Samar Saber, científica del Centro Oceanográfico de Málaga, ha apuntado que "el monitoreo continuo de las características estructurales de estas poblaciones, así como el seguimiento de las pesquerías, es la única vía para detectar a tiempo cambios críticos y adaptar la gestión para evitar poner en peligro su supervivencia".

Este trabajo se desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), integrándose en el proyecto de investigación 'Análisis y seguimiento de los recursos y actividades pesqueras dirigidas a Callista chione, Acanthocardia tuberculata, Chamelea gallina y Donax trunculus en la costa mediterránea de Andalucía', un proyecto financiado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).