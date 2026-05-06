El PSOE destaca que VPO de Buenavista "demuestran el compromiso socialista con la vivienda pública en Málaga"

El candidato socialista al Parlamento andaluz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto a concejales en la zona de Buenavista. - PSOE

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Parlamento andaluz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha destacado que las 1.362 viviendas de protección oficial previstas en el sector de Buenavista "demuestran el compromiso del Partido Socialista, del Gobierno de España y de María Jesús Montero con la vivienda pública y asequible en Málaga".

En una rueda de prensa en el entorno, acompañado de concejales socialistas, Pérez ha explicado que el Ayuntamiento de Málaga aprobó este pasado martes, "tras dos años de tramitación, el proyecto de urbanización de este sector, y que en el mismo día en que tuvo conocimiento, Casa 47, la empresa estatal encargada de gestionar la promoción, inició ya la licitación de la obra de urbanización".

"Esto significa que el Gobierno de España cumple en materia de vivienda. Cumple con 1.362 viviendas que serán a precio asequible, no como las VPO de precios galácticos que promueven Moreno Bonilla y Paco de la Torre", ha afirmado.

También ha subrayado que estas viviendas serán "100% públicas, de protección oficial y protegidas de por vida", por lo que "nunca se podrá especular con ellas". "Formarán parte del parque público estatal de vivienda para dar respuesta a las necesidades de una ciudad como Málaga, una de las más tensionadas del país", ha señalado.

De igual modo, ha recordado que existe una Ley de Vivienda que la Junta de Andalucía "debería aplicar y no aplica", porque, a su juicio, "las políticas de derecha de Moreno y De la Torre nunca van a dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas". Frente a ello, ha defendido que "el Gobierno de España sí actúa".

En este sentido, ha valorado que el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero, "dejara consignados 34 millones de euros para hacer posible el inicio de la licitación de las obras de urbanización del proyecto de Buenavista". "Es una realidad gracias al Gobierno de España y al compromiso de los socialistas con la vivienda pública", ha incidido.

El candidato socialista ha asegurado que "la vivienda es hoy el gran problema de la ciudad de Málaga" y ha criticado que Moreno, "en ocho años de gobierno de la Junta, ha construido cero viviendas públicas en Málaga y en toda Andalucía".

Ha incidido en que "las competencias en materia de vivienda son autonómicas y Moreno Bonilla no ha hecho nada. Solo ha puesto palos en la rueda". Además, ha responsabilizado a la Junta y al Ayuntamiento de Málaga de "no tomar medidas para evitar que las viviendas de uso turístico se coman el mercado del alquiler".

"Que hoy no haya alquileres por debajo de 1.500 euros es responsabilidad de Moreno Bonilla y de Paco de la Torre. Siguen construyéndose apartamentos turísticos que compiten directamente con las viviendas de alquiler residencial", ha añadido.

Pérez ha recalcado que las viviendas que se están impulsando en Buenavista, Cortijo Merino y el Distrito Z "son posibles gracias a la financiación del Gobierno de España". "Una vez más, reafirmamos el compromiso de los socialistas con la vivienda pública, protegida por ley de por vida, para que no entre en el mercado de la especulación", ha apostillado.

En este punto, el portavoz municipal socialista ha contrapuesto este modelo al que, según ha criticado, "pretendía Moreno Bonilla con la ley andaluza de vivienda, que permitía descalificar las VPO a los siete años para que pasaran al mercado libre y se pudiera especular con ellas".

"Con suelo público y financiación pública, estas viviendas serán siempre protegidas. La gente necesita una vivienda asequible, que se construya mucha vivienda de protección oficial y que se regulen los precios", ha defendido.

Por último, Pérez ha asegurado que para resolver el problema de la vivienda "hace falta un gobierno valiente, como el de Pedro Sánchez en España y el que representará María Jesús Montero en Andalucía". "Solo cuando los socialistas gobernamos hacemos algo fundamental: intervenir en el mercado para que los precios bajen".

"Ya está bien de Moreno y de De la Torre. Hay que hacer políticas de izquierda, políticas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Eso es lo que representan estas 1.362 viviendas en Buenavista, que permitirán que más de 1.300 familias puedan acceder a una casa a precio asequible y no a 300.000 euros, como les gusta a Paco de la Torre y a Moreno Bonilla", ha concluido.

