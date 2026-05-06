Moreno critica "las cesiones" al independentismo catalán que el Gobierno "iniciará" tras las elecciones andaluzas

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación en su pueblo natal Alhaurín El Grande. A 6 de mayo de 2026 en Alhaurín El Grande, Málaga (Andalucía, Esp - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles que, justo el día después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el Gobierno central vaya a iniciar las "reuniones con los independentistas catalanes" para negociar "cesiones" que permitan que Pedro Sánchez "siga en la Moncloa".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Alhaurín El Grande (Málaga), el pueblo de su familia, Juanma Moreno ha manifestado que el día 18 de mayo, "se inician las reuniones con los independentistas catalanes para la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña para que el señor Sánchez pueda seguir en la Moncloa".

"Están esperando simplemente a que pasen las elecciones", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que no se puede "permitir que pisoteen otra vez los intereses de los andaluces, que rompan la igualdad entre los españoles y que, en definitiva, agrieten uno de los proyectos más bonitos de convivencia en común y compartido que existe que es España".

Por ello, Juanma Moreno ha considerado que es fundamental que Andalucía siga contando tras las elecciones del día 17 con un "gobierno fuerte" como ha tenido en la última legislatura con el PP-A para "defender los intereses" de esta tierra, porque "tendremos problemas graves" y "vienen momentos duros".

"Una mayoría de estabilidad es el seguro de vida más importante ante los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo", según ha sentenciado Moreno, quien se ha referido a la situación en Irán y la subida del petróleo.

"Porque si el 17 de mayo no tenemos una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, las cosas van a empeorar, la convivencia va a empeorar", ha añadido, y ha insistido en que Andalucía no puede sufrir el "frenazo" que ha habido en otras comunidades, en referencia a las negociaciones que el PP ha tenido que iniciar con Vox para lograr pactos en Extremadura o Aragón.

Un escenario similar al de esas comunidades --en las que el PP fue la lista más votada pero sin mayoría absoluta-- supone no saber cuándo habrá gobierno y paralizar muchos trámites, como la convocatoria de oposiciones o las ayudas al campo y a las familias.

"Todo lo que estamos haciendo estaría en el aire", ha añadido Juanma Moreno, que ha insistido en reclamar a la ciudadanía el apoyo al PP-A para lograr esa "mayoría suficiente" que ya consiguió en las elecciones de 2022.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la "campaña de mentiras" que se está haciendo por parte de los otros partidos como en lo referido a los servicios públicos esenciales.

"Nadie puede dudar sobre el enorme compromiso que tenemos desde el Gobierno de Andalucía con los servicios públicos en nuestra tierra; somos los que hemos incorporado recursos millonarios a la sanidad, la dependencia y a la educación y se han visto esas mejoras", ha señalado el presidente.

Ha agregado que es "verdad que quedan cosas por hacer, porque también partíamos de una situación difícil, pero somos los garantes de esos servicios públicos", inyectando importantes cantidades "de dinero", al tiempo que ha defendido las "bajadas de impuestos" que se han llevado a cabo durante su mandato.

Para Moreno, es importante además eliminar esos discursos sobre la "expropiación de la segunda casa a aquellos andaluces que con el sudor de su frente y con el trabajo de toda una vida tienen una segunda residencia".

"Tenemos que combatir todo ese tipo de ideología de imposición", según ha sentenciado Moreno, quien ha indicado que la mayoría suficiente depende en estos momentos de cuatro o cinco escaños que están "en el aire", uno de ellos por la provincia de Málaga.



