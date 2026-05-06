Montero acusa de "violencia institucional" a Moreno por "negar la existencia de víctimas" de fallos de cribados

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante el turno de preguntas formuladas por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, dentro de una nueva edición del ciclo electoral de Europa - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles de "violencia institucional" al presidente del PP-A y candidato a la reelección para presidir la Junta, Juanma Moreno, al "negar la existencia de víctimas por los fallos en los cribados de cáncer de mama".

"Purificación, Carmen e Inmaculada son tres de las mujeres que han fallecido por el fallo en los cribados del cáncer de mama. Hoy Moreno Bonilla las ha vuelto a negar al decir que no existen mujeres fallecidas. Negar su existencia es violencia institucional y machaca la vida de sus familias. Andalucía no puede seguir soportando un Gobierno tan inhumano", ha sentenciado Montero en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

La líder del PSOE-A se ha pronunciado así tras unas declaraciones de Juanma Moreno en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que, al ser preguntado por cuántas mujeres enfermaron y cuántas murieron por estos fallos en los cribados, Moreno ha asegurado que en la Junta "no nos consta ninguna mujer que haya fallecido" por este motivo.

Previamente, la dirigente socialista ha participado en el ciclo electoral organizado por Europa Press en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla con candidatos a la Junta en las elecciones del 17M, donde también se ha referido a la "crisis del cribado del cáncer de mama" para incidir en criticar que "todavía" no se ha recibido "respuesta" por parte del Gobierno andaluz sobre lo sucedido con "la negligencia más grave que ha tenido el sistema sanitario en España".

En vez de eso, Montero ha criticado que desde el Gobierno de Moreno se está "criminalizando a las mujeres y obligando a ir a los tribunales por una responsabilidad patrimonial que es evidente" en este caso, según ha abundado.

PROPUESTAS SOBRE SANIDAD

Por otro lado, la candidata socialista ha insistido en defender "la urgencia de que los andaluces tengan atención primaria en 24-48 horas", y frente a ello ha advertido de que "hay demasiadas personas" que si hoy mismo pidieran una cita con su médico de cabecera, "no serían atendidas antes de ir a votar" el próximo 17 de mayo por las demoras existentes en recibir cita.

Montero ha comentado que "una cita que no llega durante meses es sufrimiento y angustia", y "una prueba diagnóstica que se retrasa es miedo, una operación que se aplaza meses y años es dolor e incertidumbre", y ella se niega a "normalizar" todo ello y a que "el camino para Andalucía sea abrir la puerta a un futuro en el que el copago decida quién accede al sistema sanitario y quién se queda esperando".

"Y no acepto que la sanidad pública andaluza pierda músculo mientras se abre espacio ese negocio privado basado en el desvío de fondos públicos de todos", ha aseverado Montero, quien también ha dicho que no se resigna "a que la gente termine creyendo que la sanidad pública ya nunca va a volver a poder funcionar".

En ese punto, ha vuelto a reivindicar la situación que presentaba la sanidad pública en la etapa de gobierno del PSOE-A en la Junta en la que ella fue consejera de Salud, y que constituía un "orgullo" para esta comunidad.

El objetivo, según ha abundado la líder del PSOE-A, es "rescatar lo urgente, construir una sanidad pública que Andalucía va a necesitar en las próximas décadas, más cercana, más preventiva, más resolutiva, más transparente y más preparada para cuidar nuestra salud mental, la cronicidad y el envejecimiento".

"PLAN DE RESCATE" DE LA SANIDAD ANDALUZA

Al hilo, ha reiterado su compromiso de poner en marcha, "con carácter de urgencia" si alcanza la presidencia de la Junta, "un plan de rescate para la sanidad en Andalucía con recursos extras, 3.000 millones de euros desde el inicio de la legislatura", con la contratación de "más profesionales y con mejores condiciones, alcanzando la media de dotación por habitante y con una gestión transparente, con objetivos claros, que rinda cuentas".

"Vamos a reforzar la atención primaria", que "tiene que ser el lugar de entrada del ciudadano ágil, resolutivo, con atención máxima en 48 horas", ha prometido Montero, quien también se compromete a reducir "las listas de espera con medios públicos, con actividad extraordinaria, con mejor organización y también con más capacidad diagnóstica".

Montero también se compromete a "recuperar la dignidad laboral de los profesionales, especialmente de los de atención primaria, porque no hay sanidad pública fuerte si quienes la sostienen se sienten abandonados", ha agregado para sostener a continuación que lo que sucede con la sanidad andaluza "no es una cuestión de dinero", sino de "orientación del sistema".

"Y el problema es que durante el tiempo en el que el Gobierno andaluz no ha hecho nada, se han ido desarticulando algunas de las piezas del sistema que los gobiernos socialistas construimos", ha añadido Montero, que ha apuntado que una de las que "se ha quitado" es la de la "compatibilidad de los jefes de servicio, de los que administran los recursos de un departamento para que puedan ejercer un doble trabajo en la pública y en la privada, confundiendo los intereses que se están gestionando en la pública".

Montero ha llamado además la atención acerca de lo que le ha escuchado hasta ahora a Moreno respecto a sus propuestas en materia sanitaria, y ha comentado que, por un lado, ha dicho que no ha reformado el sistema "porque era un lío", y, por otro lado, "ha dicho que el sistema sanitario es antiguo".

"Espero que esto no signifique que para la derecha los conceptos de gratuidad, universalidad, provisión pública sean antiguos, porque son conquistas de los trabajadores", ha agregado la líder del PSOE-A, que ha puesto también de relieve que "lo único que ha anunciado" Moreno "es la inteligencia artificial" para la sanidad.

Al respecto, ha comentado que es "evidente que la inteligencia artificial, la digitalización, tiene que introducirse en todas las partes del sistema", pero ha apostillado que espera que desde el PP-A "no estén pensando en sustituir profesionales de atención primaria por ordenadores o por un contestador automático".

Finalmente, Montero ha reiterado su compromiso de elevar a una Vicepresidencia de su Gobierno la categoría de la Consejería de Sanidad, "dado el deterioro y la prioridad que tiene que tener" en el Ejecutivo andaluz, y ha apostillado que sería una consejería sin "50 cosas más" añadidas a sus competencias, porque "esto requiere tiempo completo y dedicación completa", ha remarcado.

"Faltarían horas del día para poder arreglar un problema que requiere urgentemente una solución", ha continuado en esa línea la candidata socialista antes de concluir que "la gente no puede esperar y, sobre todo", no se puede "empeorar la salud de los ciudadanos de Andalucía porque no seamos capaces de levantar un sistema sanitario que permita anticiparse, prevenir".

