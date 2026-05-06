Moreno promete un Plan especial para la soledad no deseada: "Muchos mayores se sienten vulnerables y tristes"

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pasea por las calles de Alhaurín El Grande. A 6 de mayo de 2026 en Alhaurín El Grande, Málaga (Andalucía, España). El presidente del PP and - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este miércoles a que si sigue en el cargo tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, su gobierno pondrá en marcha en la nueva legislatura un Plan especial para la soledad no deseada porque hay muchos mayores que se sienten "vulnerables y tristes".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Alhaurín El Grande (Málaga), el pueblo de su familia, Juanma Moreno ha manifestado que su gobierno siempre "ha dado en estos años una gran importancia a la lucha contra la soledad no deseada".

En este sentido, ha prometido, para la próxima legislatura, un Plan especial para la soledad no deseada, "con medidas de acompañamiento social, promoción del voluntariado y aprovechando la tecnología".

La soledad de personas mayores es especialmente acuciante en las grandes ciudades, mientras que en los municipios más pequeños suele haber a menudo un "colchón familiar". En la mayoría de los casos se trata de mujeres viudas y hombres viudos cuyos hijos se marchan a vivir a otros lugares, según ha apuntado.

"Cuando una persona está sola, lógicamente, se siente mucho más vulnerable, triste y desamparada", según Juanma Moreno, para quien eso hay que "evitarlo" en Andalucía, donde hay muchas asociaciones colectivas que hacen cosas muy intensas y muy buenas.

El plan que ha prometido está dirigido, según ha dicho, a todas esas mujeres y hombres que ya por edad se han quedado solos en la vida y que necesitan "del amparo, el cobijo y el cariño de toda la sociedad, pero especialmente de su administración".

"Y por eso vamos a poner recursos económicos y medios materiales para evitar esa soledad no deseada que a tantas personas mayores que les lleva a la frustración, al desamparo, a la melancolía y a la tristeza", ha señalado Juanma Moreno, quien ha querido trasladar a esas personas que "estamos con vosotros y os vamos a arropar todos los días".

