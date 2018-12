Arranca Talent Woman en el Palacio de Ferias y Congresos con el objetivo de visibilizar el talento femenino

Publicado 30/11/2018 17:22:57 CET

Talent Woman, el mayor encuentro de talento femenino, ha arrancado este viernes en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) como foro de encuentro e inspiración para mujeres trabajan en ciencia y tecnología y para niñas o jóvenes que quieren dedicarse en el futuro a las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés).

La directora ejecutiva de Mindset y codirectora de Talent Woman en España, Mónica Quintana, ha anunciado en el inicio que estamos haciendo historia en Málaga "porque Talent Woman ya es el mayor evento de talento femenino en España".

La directora general de Fycma, Yolanda de Aguilar, ha indicado que "hoy cumplimos un sueño: tener una cita exclusiva para el talento femenino en España".

Además De Aguilar ha añadido que "queremos que el talento femenino sea vital y que nos comprometamos con él. Talent woman ha nacido para generar referentes que comuniquen un mensaje: yo quiero, yo puedo".

La consejera de Conocimiento, Lina Gálvez, ha valorado que "es un evento de gran importancia para visibilizar el talento de la mujer en los campos de la ciencia y la tecnología".

Asimismo, Gálvez, que ha participado en la mesa Research Woman, ha propuesto "introducir los estudios de género en las universidades a través de la creación de cátedras".

También el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, han visitado la primera de las jornadas y han mostrado su apoyo a la iniciativa. Así, han conocido la trayectoria profesional de diversas ponentes o disruptivos workshops sobre tecnología.

BLOCKCHAIN

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de Sofía Casero, una niña que con ocho años explica ha explicado a los asistentes en qué consiste 'blockchain' y sus posibles aplicaciones.

Casero ha indicado que "solo diez de cada 100 chicas se dedican a la tecnología", añadiendo que "ellas creen que este ámbito es solo para chicos, y hay que tener en cuenta que es el futuro".

Respecto a la tecnología 'blockchain' ha explicado que "tenemos la oportunidad de estudiarlo y adelantar sus procesos". Además, durante la sesión, ha precisado que esta tecnología "se parece a cómo somos nosotras, porque trabajamos siempre en equipo".

TALENT WOMAN

Este viernes han participado una buena parte de las más de 80 ponentes de entre ocho y 80 años que han venido a Talent Woman a demostrar que el talento femenino existe y es fundamental para el avance de nuestra sociedad.

En la primera jornada han participado Ophelia Pastrana, física y activista transgénero; Clara Grima, la divulgadora de matemáticas más exitosa de nuestro país; Rocío Vidal que en La gata de Schrödinger, su canal de YouTube dedicado a la divulgación científica, cuenta con más de 135.000 suscriptores.

Asimismo, ha estado presente Beliza Coro, la primera abogada indígena de su comunidad de Ecuador; María Teresa Busto, directora de una factoría de Airbus; Luz Rello, fundadora de Change Dislexya o Gabriela León cuya compañía que produce nanopartículas biológicas ha sido elegida por Naciones Unidas como una de las cien empresas que salvarán el mundo.

Ellas junto a otras mujeres inspiradoras participan este viernes y seguirán participando este sábado, 1 de diciembre, en algunos de los múltiples actos que conforman Talent Woman.

El broche de oro de Talent Woman lo pondrá el homenaje que este sábado recibirá la científica Margarita Salas por su 80 cumpleaños. La bióloga molecular Margarita Salas es la científica española más importante de la historia.

COMPROMISO PÚBLICO Y PRIVADO

Con motivo de esta primera edición en España, que cuenta con más de 7.000 inscritos, Talent Woman ha lanzado un Compromiso por la Visibilidad y el Liderazgo Femenino en los ámbitos STEM abierto para su firma a cualquier persona o institución interesada en ellos.

La organización ha hecho un llamamiento para que se adhieran al compromiso que se leerá en público este sábado, 1 de diciembre, en la clausura del foro.

Talent Woman es una iniciativa de Fycma y Talent Network que cuenta con un importante respaldo institucional y empresarial a través de la participación como coorganizadores del Ayuntamiento de Málaga; la Diputación Provincial de Málaga; la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, y la Universidad de Málaga (UMA) y Link by UMA-Atech. Actúa, además, como partner premium Fundación Unicaja.

Junto a las entidades mencionadas anteriormente, participan también como partners institucionales la Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Andalucía Emprende-Fundación Pública Andaluza.

Asimismo, la Escuela de Organización Industrial (EOI), Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) a través del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino, Oficina Española de Patentes y Marcas y Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Son partnersL'Oréal- Unesco 'For Women in Science', Iberdrola, Accenture Technology, Plain Concepts, Sercotel Hotels y Fundación Sando.Colaboran como aliados estratégicos CGI, Encuentros con la Ciencia, Esesa IMF, IBM, Mindset y Viewnext An IBM Subsidiary.