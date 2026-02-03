Aviso rojo este miércoles en la comarca de Ronda ante "peligro extraordinario" por lluvias

Archivo - Personas con paraguas por las calles de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para el miércoles 4 de febrero el aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en la comarca malagueña de Ronda, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 150 litros, pudiendo alcanzarse acumulados superiores a 200 en 24 horas.

Este aviso rojo se une al ya decretado también para el miércoles 4 de febrero en la comarca de Grazalema y en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Según la información de la web de la Aemet, consultada por Europa Press, para el miércoles la comarca de Antequera permanece en aviso amarillo y el resto de la provincia, excepto Ronda con rojo, estará en aviso naranja por acumulados de lluvia de unos 100 litros.

También, según los datos consultados, hay decretado aviso naranja por fenómenos costeros para la jornada del miércoles en Sol y Guadalhorce y Axarquía.

La Aemet ha señalado que se prevé la llegada de una nueva borrasca desde las últimas horas del martes por la provincia de Huelva, que se extenderá por toda la comunidad autónoma hasta el sábado.