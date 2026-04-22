Archivo - Ayuntamiento de Estepona formaliza el contrato para construir dos pistas deportivas en Nueva Atalaya. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de la formalización del contrato para la construcción de dos nuevas pistas de pádel en la zona de Nueva Atalaya, en el extrarradio este del municipio, en concreto, entre las calles Nueva Atalaya y avenida Pernet.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Equipamientos Deportivos, S.A., por un importe de 124.503 euros (IVA incluido), conforme al procedimiento administrativo correspondiente, han indicado a través de un comunicado.

Las nuevas pistas se ubicarán en una parcela de aproximadamente 400 metros cuadrados y se integrarán en el espacio deportivo ya existente en la zona, que cuenta actualmente con una pista de pádel y una pista polideportiva destinada a la práctica de fútbol sala, baloncesto y otras modalidades.

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses desde el inicio de las obras, de acuerdo con lo establecido en el contrato. La obra programada contempla el nivelado y mejora de la parcela, su desbroce, la construcción de las nuevas pistas, así como la dotación de servicios de electricidad y evacuación de aguas pluviales.

Según han asegurado, esta actuación se enmarca en la plan del Consistorio para dotar a los barrios del extrarradio de infraestructuras funcionales. "De esta manera se garantiza el acceso gratuito al deporte como herramienta para mejorar la salud y el bienestar de la población", han asegurado.

Además, han indicado que de esta forma "se reafirma el compromiso de promover la actividad física como parte fundamental de un estilo de vida saludable; al tiempo que se contribuye a la cohesión social y al desarrollo sostenible del municipio".