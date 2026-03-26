El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) instala cajas nido para pequeñas aves rapaces y murciélagos en dos parques públicos

Instalación de cajas nidos para aves rapaces y murciélagos en los parques de Estepona (Málaga). - PICASA-AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado este jueves que se han instalado seis cajas nidos para murciélagos y autillos (ave rapaz) en los parques públicos de 'Los Abuelos' y Seghers. A petición del Grupo Naturalista Sierra Bermeja 'Grunsber', las brigadas operativas municipales han colocado estos refugios para crear hábitats urbanos para estas dos especies calificadas como "vulnerables".

Según ha explicado el Consistorio en una nota, los representantes de 'Grunsber' señalan que todas las especies de murciélagos están protegidas por varias leyes tanto estatales como comunitarias.

Además, ha detallado que en España habitan varias especies consideradas "vulnerables" y una de ellas en peligro de extinción. Por otra parte, el autillo europeo es la menor de nuestras rapaces nocturnas y también está considerado como especie vulnerable según el Libro Rojo de las Aves de España 2021.

Tanto el autillo como varias especies de murciélagos aceptan de buen grado los refugios artificiales, por lo que el Grupo Naturalista 'Grunsber' considera "adecuada y conveniente" la instalación de estas cajas nido que facilitan la presencia de estas especies en el medio urbano.

Los responsables de este colectivo han asegurado que ambas especies resultan "muy beneficiosas" para el control de plagas de insectos. A su juicio, los murciélagos son animales "muy voraces" que pueden mantener a raya las poblaciones de insectos para que no se constituyan en plagas.

Esto tiene especial interés, según han indicado desde 'Grunsber', para evitar la presencia de especies exóticas que pudieran resultar peligrosas como el mosquito tigre o el mosquito de la fiebre amarilla.

En el caso del autillo europeo, para la entidad también resulta "beneficioso" para las comunidades humanas por ser un gran depredador de insectos, ya que su dieta se basa fundamentalmente en invertebrados de tamaño considerable, como polillas, grillos, saltamontes y cucarachas entre otros.