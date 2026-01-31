El Ayuntamiento de Fuengirola recibe la Placa de Oro de la Federación Española de Patinaje por su apoyo a este deporte

La alcaldesa de Fuengirola recibe la placa Oro de la Federación de Patinaje. - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRSS) -

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha recibido este pasado viernes en Madrid la Placa de Oro de la Federación Española de Patinaje, un reconocimiento otorgado al Ayuntamiento por su "continua e importante colaboración y apoyo en el fomento y promoción del deporte del patinaje, en la especialidad de patinaje artístico".

El acto de entrega ha tenido lugar esta tarde en el auditorio Goyeneche del Comité Olímpico Español, en la capital de España, en el transcurso de una ceremonia organizada por la Federación Española de Patinaje.

Según han informado desde el Ayuntamiento a través de una nota, la distinción fue entregada a la regidora fuengiroleña por representantes del organismo federativo, "en reconocimiento a la trayectoria y el compromiso municipal con esta disciplina deportiva".

Este galardón pone en valor "el respaldo constante del Ayuntamiento de Fuengirola al patinaje artístico", una apuesta que, han explicado, se ha materializado en la organización y acogida de numerosos campeonatos de ámbito provincial, autonómico, nacional e incluso internacional, así como en la mejora de instalaciones deportivas y el apoyo a clubes y deportistas locales.

En este sentido, han destacado "la estrecha" colaboración municipal con el Club de Patinaje El Tejar, cuya labor "ha sido clave en la promoción y consolidación de esta modalidad deportiva en la ciudad, contribuyendo a que Fuengirola se haya convertido en un referente dentro del panorama del patinaje artístico".

Durante la ceremonia también se ha puesto en valor el talento de los deportistas fuengiroleños, entre ellos el de la patinadora Natalia Baldizzone, campeona del mundo en 2021, "como ejemplo del alto nivel alcanzado por el patinaje artístico en la ciudad".

Con esta Placa de Oro, la Federación Española de Patinaje reconoce "el compromiso institucional de Fuengirola con el deporte base y de competición, así como su contribución al crecimiento y proyección del patinaje artístico en España", han concluido desde el Consistorio.