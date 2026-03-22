El Ayuntamiento de Madrid define como "muy preocupante" para la economía la ausencia de conexión por AVE con Madrid

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apuntado este domingo a las consecuencias económicas que tendrá la falta de conexión directa del AVE a Málaga, un problema que ha definido como "muy preocupante" para la economía de la provincia malacitana.

En un mensaje difundido por De la Torre a través de su perfil oficial de Instagram, el primer edil ha detallado que estas circunstancias afectan "a familias, a trabajadores y a empresarios".

Pese a reconocer la "complejidad de la obra", el regidor ha considerado que la ciudad y la provincia necesitan "información clara, soluciones ágiles y gestión transparente", al tiempo que ha señalado que merecen "certezas y respeto", al igual que "cualquier otro territorio español".

"Desde el máximo respeto institucional, creo que ha faltado información", ha declarado el alcalde, al tiempo que ha indicado que "no es correcto decir va a ser a primeros de marzo la solución, a final de marzo y ahora a final de abril"

En relación, ha asegurado que siente "como propio los problemas de trabajadores, de empresarios, de estudiantes, que echan de menos ese AVE que con regularidad y puntualidad y rapidez ha conectado Málaga con Madrid durante todo este tiempo previo al muro caído".

En suma, ha apuntado que debemos de buscar "entre todos crear un clima de máxima colaboración", pero ha apostillado que el Gobierno "debe entender la preocupación de Málaga y debe ayudar a que las alternativas planteadas sean lo más eficaces posibles".

DISPUTA EN REDES CON ÓSCAR PUENTE

Asimismo, a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), el alcalde de Málaga ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha publicado este domingo un vídeo que, según ha considerado, permite "hacernos una idea de la magnitud y complejidad" de la obra que habría que acometer para restablecer la conexión ferrovaria.

"Mejor que cualquier explicación aquí tenéis un vídeo que permite hacernos una idea de la magnitud y complejidad de esta obra. A ver si esto le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga. Si no, le invito a que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra", ha declarado el ministro.

Por su parte, el primer edil malagueño ha citado el mencionado mensaje del ministro y le ha aclarado que estuvo en Álora, en la visita a las obras que Adif estuvo realizando para retirar el desprendimiento del talud que ha ocasionado el corte de la conexión Málaga-Madrid, al tiempo que le ha deseado un "buen domingo".

"Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo. Igual que será estupendo conversar personalmente, en un tono institucional y correcto, en lugar de hacerlo por aquí", ha contestado.