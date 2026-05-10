El Ayuntamiento de Málaga acomete trabajos de prevención de incendios en parques forestales y periurbanos. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, acomete un año más los trabajos de prevención de incendios forestales en los parques forestales y periurbanos de la ciudad, actuaciones que se llevan a cabo cada primavera una vez terminado el periodo de lluvias y que se complementan con las labores de silvicultura que se vienen realizando desde el pasado otoño.

A estas acciones se une la eliminación de árboles secos afectados por el debilitamiento progresivo del pinar que se está produciendo de forma generalizada en distintas ubicaciones del país y de la provincia como consecuencia de las condiciones climáticas actuales, aunque en los últimos meses se ha agudizado el decaimiento de ejemplares por presencia de insectos perforadores de la madera, han informado desde el Consistorio.

Esta campaña de primavera, que se desarrolla entre los meses de abril y junio, consisten fundamentalmente en el desbroce de cortafuegos y fajas auxiliares perimetrales, así como en la poda de arbustos y árboles al objeto de interrumpir la continuidad vertical y horizontal de propagación en caso de incendio, según han explicado a través de una nota.

Aunque el ámbito de actuación incluye la totalidad de los parques forestales y periurbanos, han indicado que se hace especial hincapié en las zonas colindantes o próximas a viviendas u otras edificaciones; así como vías senderos, carreteras, entornos afectados por instalaciones eléctricas y equipamientos como los parques infantiles o caninos.

Estos trabajos, que se llevan a cabo a través del lote 5 del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde de Málaga, que fue adjudicado a la empresa Perica Obras y Servicios, S. A..

Abarca los trabajos de mantenimiento de todos los parques forestales y naturales periurbanos de la ciudad, además de la limpieza de parcelas municipales, por un importe en esta anualidad de 1.146.333,05 euros (IVA incluido). En total, la superficie de actuación es de 517.561,82 metros cuadrados.

En paralelo, también se está llevando a cabo la campaña de desbroce de parcelas de titularidad municipal en los once distritos de la ciudad, que suman otros 430.056,92 metros cuadrados.