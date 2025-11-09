El Ayuntamiento de Málaga inicia las actuaciones de asfaltado en distritos, vías de alta densidad y parques industriales

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, va a comenzar este domingo, 9 de noviembre, con la primera fase de las actuaciones que se incluyen en el plan de asfaltado previsto durante los dos próximos años. Ésta incluye 96 calles y viales de los 11 distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de la ciudad. Este primer grupo de actuaciones tiene un plazo de ejecución de nueve meses y en los próximos meses se iniciará la segunda fase.

En concreto, las obras que comienzan en la noche de este domingo y cuya finalización está prevista para la noche del jueves, 13 de noviembre, al viernes, 14 de noviembre, son las que se van a llevar a cabo en la avenida Valle Inclán en sentido Torremolinos (entre el Camino Suárez y el límite de la carretera municipal), en horario nocturno entre las 23.00 y las 5.30 horas. Durante estas obras, se garantizará en todo momento la circulación de vehículos por uno de los dos carriles con los que cuenta este tramo de vía.

En el caso de las previstas en el Polígono Industrial Pérez Texeira, a partir de este próximo lunes, 10 de noviembre, por la noche y hasta el viernes, 14 de noviembre, se llevarán a cabo entre las 22.00 y las 6.00 horas en las calles Océano, Leda y Tritón.

Para las dos fases en las que se ha dividido el plan de asfaltado el Consistorio destina una inversión cercana a los 14 millones de euros (IVA incluido) y tienen como objetivo poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos y mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano de más de 243.000 metros cuadrados de superficie. Además, se minimiza el coste global del mantenimiento de la ciudad y se mejora la seguridad de las calzadas.

En concreto, las actuaciones en las calzadas se centrarán en la reparación de blandones y mordientes, sellado y reparación de juntas y fisuras, reposición de juntas de puentes, reciclado de firmes con cemento, reparación o renovación de pavimentos de asfalto y de hormigón. En cuanto a las operaciones de señalización, éstas se van a centrar en el pintado y repintado de marcas viales, señalización vertical y balizamiento.

En cuanto a las operaciones de señalización, los trabajos se van a centrar en el pintado y repintado de marcas viales, señalización vertical y balizamiento. Cabe recordar que para licitación de este acuerdo marco se dividieron las actuaciones en cuatro lotes, atendiendo a la delimitación geográfica de cada distrito y cada uno de ellos ha sido adjudicado a una única empresa.

CASI 100 CALLES Y VÍAS DE LA CIUDAD

Así, en esta primera fase que se inicia este domingo en Valle Inclán, se actuará en un total de 96 calles y vías de los once distritos y polígonos industriales.

Se trata de Alameda Patrocinio y entorno de la Plaza; Avenida de la Palmilla; Avenida Gregorio Prieto (Rotonda C/ Franz Kafka); Avenida Gregorio Prieto (Rotonda C/ Kandinsky); Avenida Salvador Allende; Avenida Valle-Inclán; y las calles Alfredo Corrochano, Amores, Bélgica, Borde Alegre, Burguilos, Cabo de Gata, Calamuchita, Canillas de Aceituno, Chaparral, Ciro Alegría, Corregidor Antonio de Boadilla, 9; Cruz del Molinillo, Daniel Blantxart, Decano Téllez de Sotomayor, El Bombo, El Greco y Escobedo.

Otras calles en las que se intervendrá son Fernán Caballero, Férnandez Shaw, Gran Bretaña, Grecia, Guadalquivirejo, Guido Reni, Hamlet, Holanda, Irlanda, Jalón, Jilguero, José Díaz-Oliva, José Hernández, Juan Antonio Barden, Leda, Leopardi, Leopoldo Lugones, Lingüista Lázaro Carreter, Loberos, Lomita, Lorenzo Valla, Los Gavilanes, Lucio Marineo Siculo, Lugo, Luque, Maese Nicolás, Maestro Serrano, Maestro Solano, Maestro Tomás Bretón, Maestro Usandizaga, María de Zayas y Sotomayor, Martínez Maldonado, Mitjana, Molino, Moncayo, Navarra, Navarro Ledesma, Nerja y Nuestra Señora de las Candelas.

El listado de calles en el que se prevén trabajos continúa con Nuestra Señora de Tiscar, Océano, Orense, Paco Miranda, Pastora Imperio, Pedro de Deza, Pedro Gómez Chaix, Peñuelas, Pepa Flores 'Marisol', Peregrino, Pintor Berrobianco Meléndez, Plaza de Toros Vieja, Quebracho, Rosa Amarilla, Rosa Río, Salino, San Humberto, Santa María Micaela, Sor Juana Inés de la Cruz, Teruel, Tomillo, Torremolinos, Tritón, Villanueva de Algaidas, Vizcaya, Yeguas, Zújar, Zurbarán, San Alberto, Virreina, Carril de la Serranía, Carril de los Niños y plaza Olletas.

También se va a intervenir en la MA-21 en sentido Torremolinos en el tramo comprendido entre el aeropuerto y el límite de la vía municipal, y en sentido Málaga en el tramo entre el límite con Torremolinos y el carril de incorporación desde el centro comercial Bahía Azul.