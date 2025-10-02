El Ayuntamiento de Málaga inicia la instalación de un nuevo parque infantil en la plaza de las Cofradías

La actuación forma parte del plan de mejora de una treintena de parques infantiles de los once distritos por 300.000 euros

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Distrito Centro, ha iniciado este jueves los trabajos de instalación de un nuevo parque infantil en la plaza de las Cofradías para adecuar el espacio de juegos infantiles al tamaño de la plaza.

Estos elementos sustituirán a los que fueron retirados ante el deterioro sufrido por el uso inadecuado por parte de personas que accedían al mismo. Esta decisión fue adoptada conforme a la petición de los vecinos de la zona, que han estado informados del proceso.

Una vez retiradas las instalaciones, que han sido restauradas y reubicadas en el parque de San Miguel, los elementos de juego serán repuestos por otra estructura más permeable y abierta, que ocupará una superficie de 191,7 metros cuadrados y que estará equipada con tobogán, columpios y balancines, entre otras instalaciones. Los trabajos han comenzado hoy y se prevé que queden culminados a mediados de la próxima semana.

Esta actuación se está llevando a cabo en el marco del plan de mejora de los parques infantiles impulsado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, cuya ejecución fue adjudicada con un presupuesto de 300.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses a la. A través de este contrato, está prevista la reforma y sustitución tanto de elementos de juego como del pavimento de seguridad de una treintena de espacios en los once distritos de la ciudad, incluido en de la plaza de las Cofradías.

Este plan da continuidad al desarrollado en los últimos años, en el que se han acometido 70 actuaciones con una inversión de 1,5 millones de euros que incluía 45 reformas integrales y la creación de seis nuevas zonas de juego en los barrios (Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén).

Actualmente, son 446 los parques infantiles que hay repartidos por toda la ciudad, incluidos los 14 ubicados en las playas, perfectamente homologados con las exigencias de la normativa europea de seguridad en materia de áreas de juegos.

En este sentido, cabe recordar que en lo que va de mandato han sido habilitados cinco nuevos espacios infantiles en los parques forestales de Hacienda Clavero, Andrés Jiménez Díaz, La Pelusa, La Concepción y Monte Victoria, que se suman a los otros cinco que ya había en Cerro Vallejo (Campanillas), Gibralfaro, El Morlaco y en otros emplazamientos de La Concepción y Andrés Jiménez Díaz; además de la puesta en valor el Parque del Agua en Olletas.