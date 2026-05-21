Ayuntamiento de Málaga presenta nueva Guía de Espacios para reforzar la posición del destino para congresos y eventos

Presentación de la nueva Guía de Espacios impulsada por el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital malagueña, a través del Málaga Convention Bureau, ha presentado su nueva Guía de Espacios, una publicación "estratégica" que nace con el objetivo de poner en valor la diversidad, calidad y singularidad de los espacios de la ciudad como destino líder para la celebración de reuniones, congresos y eventos (MICE).

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, ha informado este jueves de esta guía que reúne más de 70 espacios singulares para eventos, entre los que se incluyen infraestructuras congresuales, espacios patrimoniales y monumentales, teatros y auditorios, museos, fincas y jardines, espacios al aire libre, venues gastronómicos y localizaciones emblemáticas de la ciudad.

A esta oferta se suma "una amplia planta hotelera, con más de 80 hoteles con capacidad para albergar eventos u ofertar habitaciones", desde establecimientos de 5, 4 y 3 estrellas hasta hoteles urbanos y boutique, todos ellos preparados para responder a las necesidades del turismo de reuniones, congresos, incentivos y eventos corporativos.

Esta publicación no es solo un catálogo, sino una herramienta de promoción y trabajo dirigida a organizadores, agencias y prescriptores nacionales e internacionales. La guía facilita la toma de decisiones y refuerza el posicionamiento de Málaga como un destino competitivo, profesional y alineado con un modelo de crecimiento basado en la calidad y el valor añadido.

Se han editado 8.000 ejemplares y se distribuirán entre instituciones públicas, oficinas de Turespaña en el exterior, socios del MCB, agencias nacionales e internacionales, hoteles, etcétera. Además, cuenta con una versión digital que se alojará en la web de Turismo en el apartado del MCB.

Con esta nueva herramienta, Málaga muestra "una ciudad versátil, innovadora y preparada para acoger eventos de cualquier formato y dimensión", han indicado en la presentación; desde grandes congresos hasta encuentros corporativos, presentaciones, jornadas profesionales o experiencias singulares vinculadas a la identidad cultural, patrimonial, gastronómica y mediterránea de la ciudad.

Asimismo, esta guía nace como una herramienta "viva y en constante evolución", que irá incorporando nuevos espacios, hoteles y recursos vinculados al sector MICE de la ciudad. Todas estas actualizaciones y novedades quedarán reflejadas en su versión online, permitiendo mantener una información permanentemente actualizada y adaptada a la evolución del destino.

La guía refleja una identidad visual sólida y en coherencia con la marca ciudad, en coordinación con el Área de Comunicación. Asimismo, pone de manifiesto el posicionamiento de Málaga como destino de la industria de reuniones, que se configura como uno de sus principales motores económicos y de proyección exterior.

De hecho, en base al estudio de los resultados de 2025, Málaga fue sede el pasado año de 2.215 reuniones y eventos profesionales que han supuesto un impacto económico directo de más de 284 millones de euros.