El Ayuntamiento de Málaga recoge este lunes material sanitario para los damnificados en Venezuela por los terremotos

Archivo - Imagen de recurso sobre la recogida de material sanitario para su envío a zonas afectadas por catástrofes - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MALAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Recursos Participativos del Ayuntamiento de Málaga, ubicado en la calle Corregidor Francisco de Molina, 1 (distrito Cruz del Humilladero), acogerá este lunes, 29 de junio, una jornada de recogida de material sanitario organizada por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y la Asociación Civil Somos Integración que será enviado el martes a Venezuela para ayudar a la población afectada por los terremotos registrados el pasado miércoles.

Las personas y entidades interesadas en colaborar podrán llevar el material desde las 9,00 hasta las 20,00 horas. Actualmente, se considera prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, por lo que a través de esta campaña se recogerán medicamentos tanto para atender las urgencias --analgésicos, antibióticos o antipiréticos o antisépticos-- como para enfermedades crónicas, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos, informa en una nota de prensa.

Además, desde la citada agrupación también se solicitan lámparas de emergencia, pilas y linternas. El Ayuntamiento, a través del Área de Acción Exterior, contactó el pasado viernes con la cónsul general de Venezuela en España, Nancy Lira, para trasladar sus condolencias y ponerse a su disposición para ayudar a las personas afectadas mediante la organización de campañas de recogida de productos y recursos que sean necesarios o a través de la cooperación institucional que pueda paliar los efectos de la tragedia.

Por otro lado, también este lunes, a las 12,00 horas, el Ayuntamiento se sumará a la propuesta de la FEMP y guardará un minuto de silencio en la escalinata exterior del Consistorio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano.

La Agrupación de Respuesta Rápida, constituida en el año 2020, tiene como objetivo la acción directa y transversal de necesidades emergentes que aparezcan en situaciones o ante eventos no previsibles, aunando conceptos, criterios y coordinando esfuerzos dirigidos a personas voluntarias en la ciudad de Málaga.

Entre las actuaciones más destacadas de la Agrupación se encuentran la atención a personas vulnerables durante la pandemia, la canalización de la recogida y envío de casi 800 toneladas de productos de primera necesidad a municipios de Málaga y Valencia afectados por la Dana de noviembre de 2024, la distribución de ayuda humanitaria con motivo de la guerra de Ucrania, la recogida de material de emergencia por el terremoto de Siria y Turquía (2023) o el dispositivo de ayuda tras el terremoto de Marruecos (2023).