El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) culmina la mejora de la pista de frontenis del polideportivo 'Paco Cantos'. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha finalizado las actuaciones ejecutadas en la pista de frontenis del polideportivo 'Paco Cantos' destinadas a "reforzar la seguridad, mejorar la funcionalidad del recinto y adecuarlo a la normativa deportiva".

La intervención ha incluido la instalación de un nuevo cerramiento adaptado a las prescripciones de la federación española de esta disciplina, la incorporación de una grada para el público, la mejora del sistema de iluminación y la resolución de problemas de drenaje detectados en la pista, según ha informado este domingo el Ayuntamiento marbellí en una nota.

El concejal de Obras, Diego López, ha visitado junto al delegado de Deportes, Lisandro Vieytes, el recinto, y ha subrayado que "estos trabajos responden a nuestro compromiso con el mantenimiento de los equipamientos deportivos existentes", a la vez que ha defendido que "es tan importante construir nuevas infraestructuras como mejorar las que ya tenemos, para que los usuarios puedan disfrutarlas en las mejores condiciones".

Asimismo, ha valorado la coordinación entre distintas delegaciones municipales para dar respuesta a las necesidades detectadas.

La actuación principal ha consistido en la colocación de un cerramiento especial deportivo que sustituye al anterior y elimina los postes situados en la zona de juego. Para ello se han ejecutado nueve zapatas de cimentación y una estructura metálica formada por nueve pilares que alcanzan una altura aproximada de ocho metros.

El sistema incorpora un cerramiento continuo de malla plastificada de simple torsión de cuatro metros de altura, lo que incrementa la seguridad de los jugadores y evita la salida de las pelotas fuera del recinto, según explican desde el Ayuntamiento.

Asimismo, se ha instalado una grada desmontable de 15 metros de longitud y 2,30 metros de anchura, compuesta por tres filas de asientos y con capacidad para 82 espectadores. La estructura, realizada en acero galvanizado, cuenta con suelo antideslizante y asientos con respaldo, lo que permitirá "mejorar la comodidad del público durante entrenamientos y competiciones".

Vieytes ha señalado que "la iniciativa atiende a una demanda del club local de frontenis, y permitirá seguir impulsando la actividad deportiva en el municipio". El edil ha añadido que "se trata de una entidad con una cantera muy importante y con capacidad para organizar competiciones de ámbito nacional, por lo que contar con unos equipamientos adecuados resulta fundamental tanto para los entrenamientos como para la celebración de torneos".

Los trabajos han incluido también la mejora del sistema de iluminación mediante la incorporación de cuatro proyectores LED de 200 vatios en las torretas existentes, reforzando la visibilidad y facilitando el uso en horario nocturno.

Por último, la intervención ha contemplado la ejecución de dos imbornales conectados a la red de pluviales para resolver el problema de acumulación de agua que se producía en uno de los puntos de la pista durante episodios de lluvia, mejorando así el drenaje y la funcionalidad del espacio, según valoran desde el Ayuntamiento.