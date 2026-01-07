El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) presupuesta 4,7 millones de euros en materia de innovación para 2026

Marbella dará este año un nuevo impulso a la transformación tecnológica municipal con un presupuesto de 4,7 millones de euros en materia de innovación. Así lo ha anunciado el concejal del ramo, Enrique Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella maneja en el presente año 2026 un presupuesto de 4,7 millones de euros en materia de innovación con el que quiere dar un nuevo impulso a la transformación tecnológica municipal.

Así lo ha anunciado el concejal del ramo, Enrique Rodríguez, quien ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles de las previsiones del área para este ejercicio, en el que se realizarán actuaciones como la implantación de nuevos sistemas informáticos, herramientas electrónicas y soluciones digitales aplicadas en todas las delegaciones.

El edil ha explicado que "se ha realizado un diagnóstico previo que ha permitido identificar necesidades reales, priorizar intervenciones y definir proyectos que tendrán un impacto directo sobre la gestión pública".

"La planificación municipal para 2026 sitúa la tecnología como eje estratégico transversal", ha afirmado Rodríguez, al tiempo que ha incidido en que "la digitalización constituye un elemento clave para optimizar procedimientos internos, reforzar capacidades profesionales y ofrecer respuestas más eficaces a la ciudadanía".

Entre las actuaciones previstas, ha detallado que la renovación integral del portal web municipal, "concebida como una plataforma más accesible, intuitiva y orientada al trámite electrónico con la incorporación de funcionalidades avanzadas, nuevos canales informativos y tecnologías emergentes capaces de mejorar la interacción con vecinos, empresas y visitantes".

Asimismo, ha avanzado que se modernizará el portal Turismo Marbella, se implantará una plataforma Smart City y se pondrá en marcha una aplicación específica dirigida a personas mayores.

"Estas iniciativas permitirán reducir brechas digitales, facilitar gestiones cotidianas y consolidar a Marbella como destino inteligente e inclusivo", ha afirmado, al tiempo que ha puesto el acento en que en materia de movilidad y conectividad se apostará por la virtualización de la tarjeta de transporte, se habilitarán zonas wifi gratuitas en espacios públicos como plazas o parques y se mejorarán las infraestructuras urbanas digitales.

"Estas medidas buscan simplificar el acceso a servicios públicos y reforzar la experiencia urbana mediante soluciones tecnológicas adaptadas a distintos perfiles", ha abundado.

Rodríguez ha aludido a que la planificación para este ejercicio también incluye inversiones en seguridad ciudadana relacionadas con mejoras en el sistema de videovigilancia o en la dotación de medios técnicos para los servicios de emergencias; en ciberseguridad, "para seguir protegiendo nuestros datos"; en la integración del callejero en el sistema del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en la red de telecomunicaciones, así como la continuación del plan de renovación tecnológica interna.

"El objetivo es garantizar una administración moderna, segura y plenamente digital, preparada para afrontar los retos presentes y futuros de la localidad", ha valorado el concejal.

En otro orden de cosas, ha informado de que se ha iniciado el proceso anual de actualización del Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana con el fin de disponer "de una base de datos fiable, revisada y coherente con la realidad social de la ciudad para la coordinación con colectivos y la planificación de políticas públicas con implicación vecinal".

El edil ha explicado que las entidades inscritas tendrán hasta el 28 de febrero para actualizar con su certificado digital la información a través de la sede electrónica del Ayuntamiento y ha remarcado que se ha acometido una digitalización integral de esta herramienta "que facilitará consultas ágiles, automatización futura de certificados y evaluaciones estadísticas".

Ha recalcado que actualmente figuran activas más de 300 entidades y ha incidido en que la revisión "permitirá mejorar la gestión administrativa, actualizar información relevante y reforzar la modernización del sistema".