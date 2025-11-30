El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) renueva más de 630 metros cuadrados de áreas de juego infantiles

El parque infantil de Albatros en el distrito de Nueva Andalucía de Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) continúa avanzando dentro de su plan de modernización de las áreas infantiles del municipio, con actuaciones que suman 634 metros cuadrados de espacios renovados para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la experiencia de juego. El parque de Albatros, en Nueva Andalucía, "ha sido una de las actuaciones más destacadas y la última que hemos culminado, mientras que el de Naciones Unidas, en Puerto Banús, ya ha sido completamente renovado y los trabajos están continuando ahora en Río Huelo, en pleno núcleo urbano", según ha explicado el edil del ramo, Diego López.

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio local, López ha subrayado que el municipio tiene 105 parques infantiles "que se vienen atendiendo de forma periódica prácticamente a diario, tanto en su limpieza como su mantenimiento". López, que ha visitado el equipamiento de Nueva Andalucía junto a la concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha resaltado que "tenemos 105 parques infantiles en el municipio, que se vienen atendiendo de forma periódica prácticamente a diario, tanto en su limpieza como en su mantenimiento".

Tal y como ha señalado la Administración local, en el caso de la zona infantil de Albatros, con una superficie de 252 metros cuadrados, el espacio presentaba una oferta lúdica limitada y un pavimento en mal estado, con juntas abiertas, losetas endurecidas y problemas de drenaje que provocaban acumulación de agua, según López. La intervención ha permitido levantar todo el suelo antiguo, desplazar los juegos existentes e incorporar un columpio de cuatro plazas con silla de integración, lo que ha convertido el parque en accesible. Además, se ha instalado un nuevo pavimento amortiguador continuo y de colores, tras crear un sistema de drenaje que evite futuros encharcamientos.

Por su parte, el área infantil de Naciones Unidas, con una superficie de 130 metros cuadrados, se encontraba deteriorada por actos vandálicos y por el desgaste del tiempo. Su pavimento presentaba múltiples recrecidos y una configuración desigual. En esta actuación se ha retirado todo el existente, se ha instalado uno amortiguador de colores, se han reorganizado los juegos para optimizar el espacio y se ha sustituido un balancín dañado. Asimismo, se han restaurado los elementos que se mantenían en buen estado.

En el caso de Río Huelo, que cuenta también con una superficie de 252 metros cuadrados, se está interviniendo en un área destinada a niños de menor edad, que servirá como complemento a la zona anexa para mayores de cinco años. El parque contaba con "juegos obsoletos" y un pavimento que había perdido su capacidad amortiguadora. La intervención incluye la instalación de un nuevo multijuego de mayor oferta lúdica y un balancín inclusivo, además de un pavimento de caucho continuo de colores que simulan el cielo, garantizando el cumplimiento de todas las normas de seguridad.

En este sentido, el edil ha expresado que "en total, estas actuaciones suponen la renovación integral de 634 metros cuadrados de áreas de juego, reforzando el compromiso municipal con la creación de espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos para las familias", y ha anunciado que el Consistorio "seguirá trabajando en la mejora progresiva de los parques infantiles de toda la ciudad, ampliando y modernizando equipamientos para promover un entorno saludable y de calidad para la infancia".

Por su parte, la concejala de Nueva Andalucía ha agradecido a la delegación el trabajo realizado y ha indicado que el compromiso se centra "en el patrimonio más importante que tenemos en Andalucía, que son nuestras familias y los más pequeños", y ha agregado que el objetivo es "que puedan disfrutar y que puedan jugar con garantía y divertirse en espacios que están creados para ellos".