El Ayuntamiento de Marbella termina la remodelación del tramo de la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en el tramo de la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha finalizado las obras de remodelación del tramo de la avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara, una de las principales arterias sampedreñas, en el área comprendida entre la intersección con la avenida Andalucía y la calle Jerez.

Tal y como ha emitido el Consistorio marbellí en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado la actuación, ha informado de que la intervención ha supuesto una renovación integral del entorno, con actuaciones en pavimentación, iluminación, mobiliario urbano, accesibilidad y reorganización de zonas ajardinadas, así como la adecuación de la parada de autobús. "Se ha mejorado el uso de este espacio público, ganando nuevas zonas transitables, luminosidad y funcionalidad", ha apuntado.

La primer edil, que ha estado acompañada del teniente alcalde sampedreño, Javier García, ha explicado que "era un proyecto muy demandado por los vecinos y comerciantes de la zona" y ha incidido en que ha permitido "adaptar el espacio a las necesidades actuales, mejorando tanto la accesibilidad como la funcionalidad del entorno".

En este sentido, ha detallado que se ha renovado la iluminación, el mobiliario y el pavimento, al tiempo que se han redistribuido las jardineras "manteniendo los árboles de gran porte y completando estas instalaciones con plantas de sombra de menor altura que permitirán una mayor entrada de luz".