El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria invierte más de 400.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Benagalbón

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha informado de que ha invertido más de 400.000 euros en mejorar el campo de fútbol del núcleo poblacional de Benagalbón.

Así, en una nota, han indicado que el CD Benagalbón se estrena esta temporada en casa el próximo domingo 21 de septiembre ante el Maracena a las 19.00 horas en el que será su primer partido como local con un 'Cañada Chaqueta' renovado tras dicha inversión.

El alcalde, Francisco Salado, ha visitado las instalaciones deportivas municipales de Benagalbón y ha comprobado la importante inversión que se ha llevado a cabo ante la necesidad de renovar las mismas y adecuarlas a la normativa.

"Eran unas obras muy importantes y necesarias. Muy demandadas por el club no sólo para mejorar la funcionalidad de las instalaciones, sino también para adecuar el campo a la normativa", ha explicado Salado, en la visita acompañado por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Jiménez, y el edil de Deportes, Antonio José Martín.

Los trabajos realizados se han basado en la estructura y cimentación de un nuevo edificio completo para cubrir las nuevas necesidades integrándose en la edificación existente. Además de mejoras en el acceso y cerramiento de la propia entrada a las instalaciones.

Se ha llevado a cabo la renovación de los vestuarios existentes, se han construido nuevos vestuarios para equipos y árbitros, se ha construido una nueva zona de bar en planta alta con terraza de esparcimiento.

"Estamos hablando de una inversión importante porque las instalaciones las necesitaban. Reestructuramos una parte importante del campo aportando mayor accesibilidad y mejorando el día a día de los usuarios", ha explicado Jiménez.

Por su parte, Martín ha insistido en el trabajo continuo que se viene haciendo desde el Ayuntamiento para mejorar y ampliar las instalaciones deportivas del municipio de Rincón de la Victoria.

El CD Benagalbón ascendió en la temporada 2022-23, y mantuvo la categoría dos años de forma consecutiva, siendo este su tercer año en la misma. Y cuenta con más de 200 niños repartidos en 15 equipos federados, dos de ellos femeninos.