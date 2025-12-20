Ayuntamiento de Ronda (Málaga) anuncia una inversión de 135.000 euros en el patio mudéjar del Palacio de Mondragón

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga), a través del delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, ha anunciado que el patio mudéjar del Palacio de Mondragón será objeto de distintas mejoras durante el primer semestre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga), a través del delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, ha anunciado que el patio mudéjar del Palacio de Mondragón será objeto de distintas mejoras durante el primer semestre de 2026 gracias al proyecto financiado con fondos concedidos por la Junta de Andalucía a la ciudad como Municipio Turístico.

Así, la inversión alcanzará los 135.000 euros y va a permitir continuar con la mejora de este inmueble histórico situado en La ciudad y que alberga también el Museo Municipal.

"Nos llena de alegría anunciar esta actuación porque viene a sumarse a las últimas acciones realizadas en palacio que permitieron reestrenar en abril pasado la parte del museo tras una inversión de 150.000 euros", ha dicho Martínez en una nota.

De esa cantidad, 40.000 fueron fondos aportados por Turismo de Ronda y generados por el Camino del Desfiladero del Tajo y el resto aportados por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves-Serranía de Ronda.

"En total la inversión será de casi 350.000 euros en el conjunto del Palacio, creo que es una adecuada forma de gestionar porque son inversiones a coste cero para los rondeños", ha apuntado también el concejal.

Con respecto al proyecto presentado, se va a proceder a la reparación del pavimento con materiales respetuosos con el entorno (losa y empedrado), se reparará el circuito de la fuente como elemento clave del patio, y se realizarán trabajos de jardinería dotando al espacio de una iluminación ornamental.

Martínez ha informado también que se solucionarán una serie de problemas que presenta el saneamiento del palacio desde 2018. Con motivo de estas obras se procederá también a reorganizar el circuito para los visitantes del Museo, habilitando un nuevo acceso al edificio.

Desde el Consistorio recuerdan que la Junta de Andalucía ofrece subvenciones a municipios declarados como Municipios Turísticos para fomentar el patrimonio turístico-cultural y mejorar la calidad de los servicios municipales.

Estas ayudas están destinadas a gastos e inversiones que incluyen la mejora de espacios públicos, accesibilidad universal, recuperación del patrimonio cultural, creación de infraestructuras turísticas, señalización turística, adaptación a nuevas tecnologías y la implantación de rutas turísticas.

En otras anualidades estos fondos se han destinado a proyectos como la mejora y puesta en valor de las Murallas del Carmen (150.000 euros) o la financiación de parte de la primera fase del Camino del Desfiladero del Tajo (170.000 euros).