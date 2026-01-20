El Ayuntamiento de Torremolinos destina 65.000 euros a ayudas para el tratamiento de menores con necesidades específicas

Archivo - El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) convoca ayudas para el tratamiento de menores con necesidades específicas debidamente acreditadas, para lo que abre el plazo de presentación de solicitudes desde este miércoles al 30 de septiembre o hasta agotar el presupuesto antes de la finalización del plazo. Así, ha destinado un importe máximo de 65.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria vigente.

La finalidad de estas ayudas es contribuir a sufragar los gastos del tratamiento de menores con necesidades específicas, colaborando en el desembolso económico que supone a las familias hacer frente a los gastos del tratamiento.

Según han informado desde el Consistorio en una nota, se pretende, igualmente, "facilitar la atención necesaria para la mejora de la calidad de vida, favoreciendo el desarrollo y el bienestar del menor y su familia".

Las ayudas concedidas se podrán emplear para tratamientos de atención temprana, atención psicológica, logopedia, psicomotricidad, habilidades sociales, atención a deficiencias sensoriales o refuerzo educativo para menores con dificultades de aprendizaje.

Serán personas beneficiarias de las ayudas los y las menores con necesidades específicas debidamente acreditadas mediante certificado de discapacidad o informe de facultativo especialista correspondiente, cuya unidad familiar no pueda afrontar un adecuado tratamiento por causas económicas.

Tienen que reunir como requisitos el tener algún hijo o hija con necesidades específicas y con necesidad de recibir algún tratamiento en centro especializado; que el solicitante sea mayor de 18 años o estar emancipado legalmente; que la unidad familiar tenga vinculación con el municipio de Torremolinos a fecha de presentación de la solicitud; que la renta per cápita anual de la familia solicitante no supere el IPREM (8.400 euros en el año 2026); que aporte la documentación exigida en la convocatoria; y que la persona solicitante esté al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

Las ayudas serán del 80% del importe del tratamiento para familias cuya renta per cápita no supere el 80% del IPREM (6.720 euros). El importe de esta ayuda no podrá ser superior a 120 euros mensuales.

Se dará una ayuda del 60% del importe del tratamiento para familias cuya renta per cápita no supere el 90% del IPREM (7.560 euros). En este caso, el importe de la ayuda no podrá superar los 90 euros mensuales.

Se concederá una ayuda del 40% del importe del tratamiento para familias cuya renta per cápita no supere el IPREM (8.400 euros), con un importe que no podrá ser superior a 60 euros mensuales.

La modalidad de concesión será por concurrencia con convocatoria abierta. Las solicitudes podrán ser presentadas en el momento en que se cumplan los requisitos recogidos en las bases y el periodo para el que se conceda la ayuda no puede exceder del año natural en que se haya solicitado.

Las bases de esta convocatoria, así como obtener el modelo de solicitud y otra documentación necesaria se pueden consultar en el Área de Bienestar Social o en la página web del Ayuntamiento de Torremolinos --www.torremolinos.es--, en Portal de Transparencia dentro del apartado 'Subvenciones y ayudas públicas', o directamente a través del enlace https://transparencia.torremolinos.es/ayudas-para-tratamient...

Las solicitudes acompañadas de toda la documentación requerida pueden presentarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torremolinos, o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento.